televisión 22:30 horas Los 20 años del desastre ecológico del 'Prestige', el martes en "Ur Handitan" EITB Media Publicado: 25/04/2022 12:50 (UTC+2) Última actualización: 25/04/2022 12:50 (UTC+2) El hundimiento del 'Prestige' provocó uno de los mayores desastres ecológicos a nivel estatal, y el periodista Xabier Madariaga recordará todo lo ocurrido de la mano de vascos y vascas que lo vivieron en primera persona. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Imagen del hundimiento del buque petrolero 'Prestige'. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El 19 de noviembre de 2002, el buque petrolero Prestige se hundió muy cerca de la costa gallega con una carga de 77 000 toneladas de petróleo. Grandes cantidades de fuel se vertieron al mar y la marea negra no sólo llegó a las costas gallegas sino que alcanzó también la costa vasca. Fue uno de los desastres ecológicos más graves que han ocurrido jamás a nivel estatal y provocó una auténtica avalancha de voluntarios y voluntarias que acudieron a Galicia a ayudar con las labores de limpieza. Cuando se cumplen 20 años de aquel desastre, Xabier Madariaga recordará, este martes, todo lo ocurrido junto a vascos y vascas que lo vivieron en primera persona en "Ur Handitan".

Juan Ramon Santamaría Layuno, pescador de Bermeo, confesará que en un primer momento no le dio a la noticia la importancia que tenía, pero a medida que pasaron los días y las noticias reportaban una situación cada vez más grave, se dio cuenta de que lo ocurrido afectaría, y mucho, a la flota pesquera vasca. El pescador de Getaria Emeterio Urresti Isasi recordará la primera vez que vio una de las enormes machas de chapapote: el agua cristalina machada de grasa, peces y aves muertas en la superficie del mar y el fuerte olor a fuel. Viendo que la marea negra llegaba a las costas vascas, los pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa analizaron la situación y decidieron salir con toda la flota a limpiar los vertidos de chapapote del mar antes de que alcanzaran la línea de costa.

Jose Maria Elustondo Sarasola era el jefe de los municipales de Zumaia en aquel entonces y contará que, en el momento que llegaron las primeras noticias sobre la gravedad del desastre del Prestige, más de 185 voluntarios de Zumaia y alrededores se presentaron dispuestos a ayudar en las tareas de limpieza. Fue un trabajo en colaboración entre las y los voluntarios y las instituciones AZTI, Euskalmet y el Gobierno Vasco.

El centro tecnológico y científico AZTI se encargó de hacer el seguimiento de las manchas de chapapote para poder localizarlas en mar abierto. Oihane Cabeza Basurko, investigadora de AZTI, hablará sobre la importancia que tuvo este proyecto para coordinar el trabajo diario de los pescadores.

La periodista Laida Basurto Mariezkurrena fue la enviada especial de Euskal Telebsita en Galicia. En un primer momento, tanto el Gobierno como muchos medios de comunicación no dieron información del todo fiable sobre lo que estaba ocurriendo, hecho que enfadó mucho a la sociedad gallega que exigió a los medios que relataran lo que verdaderamente sucedía con transparencia y veracidad.

Irati Martnez Malax-Etxebarria fue una de las miles de voluntarias y voluntarios que fueron a Galicia. En aquel entonces era estudiante de biología y fue sin pensárselo dos veces en un viaje organizado por le consejo de estudiantes de la universidad.

Fernando Cayuela Camarero es doctor en náutica y transporte marítimo y hablará sobre la decisión del Gobierno español de alejar el buque de la costa gallega. En su opinión, no fue una decisión acertada y cree que seguramente el barco estaba en mal estado, a pesar de que esto último no pudo demostrarse en el juicio, ya que al estar hundido a miles de metros de la superficie no pudo llevarse a cabo la investigación adecuadamente.

"Ur Handitan" se emite este martes a partir de las 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus.