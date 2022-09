televisión 22:30 horas Vuelve "Memoria Eraikiz" con 'El testimonio de dos guerras', este lunes EITB Media Publicado: 16/09/2022 14:24 (UTC+2) Última actualización: 16/09/2022 14:24 (UTC+2) El primer capítulo, 'Bi gerraren testigantza / Testimonio de dos guerras', tratará sobre las similitudes trágicas entre la guerra de Ucrania y la Guerra Civil en Euskadi, en base a los testimonios de mujeres refugiadas de ambos conflictos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

"Memoria eraikiz" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 'Bi gerraren testigantza'rekin itzuliko da "Memoria Eraikiz", astelehen honetan

Este lunes, 19 de septiembre, se estrena una nueva entrega del proyecto audiovisual "Memoria Eraikiz", una serie documental transmedia que se emitirá en ETB1 y ETB2 y que nace de la alianza entre EITB y el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora, en el marco de la memoria y la promoción de los derechos humanos.

El proyecto tiene como objetivo la restitución y promoción de valores como la libertad, la igualdad y la dignidad humana, a través de una serie documental de cuatro capítulos de diferente temática, y tres podcast que podrán escucharse en la plataforma EITBPodkast.

Los temas que se tratarán en esta nueva entrega de la serie serán: Bi gerraren testigantza / Testimonio de dos guerras, programa que tratará sobre las similitudes trágicas entre la guerra de Ucrania y la Guerra Civil en Euskadi a través de diferentes testimonios de mujeres refugiadas de ambos conflictos; Nik jakin nahi dut / Yo quiero saber dará voz a cuatro víctimas de ETA que representan los años en los que hubo más atentados sin esclarecer, las décadas de los 70, 80 y principios de los 90; Gal 1983/ Gal, 1983 que en base al relato periodístico, la instrucción sumarial y los papeles desclasificados del CESID indagará sobre la creación del GAL y su actividad durante aquellos años; e Ixiltasunetik askatasunera / Del silencio a la libertad sobre las actividades de tipo cultural que surgieron en la clandestinidad durante el franquismo, en favor del euskera y otras manifestaciones culturales del pueblo vasco.

"Memoria Eraikiz" es un proyecto producido por la productora New Media y todos los lunes por la noche, a las 22:30 horas, podrá verse un nuevo capítulo en ETB1 y eitb.eus.

Primer programa, Bi gerraren testigantza

El pasado 24 de febrero estalló la guerra en Ucrania. No hay que hacer mucho esfuerzo para comparar lo que sucede hoy en día con lo que pasó en Euskadi hace más de 85 años: muerte, destrucción, intentar derrocar un gobierno legítimo y democrático y, sobre todo, millones de refugiados abandonando sus casas. Entre ellos están Halyna Klymenchenko y Anna Reshetnik, que llegaron a Euskadi en los primeros compases del conflicto dejando atrás a los suyos. Un sufrimiento al que no han sido ajeno muchas familias vascas. La red de solidaridad con los refugiados ucranianos no tiene precedentes.

Entre 1936 y 1937 se calcula que 100 000 personas salieron al exilio, de las cuales 30 000 eran niños y niñas. Cecili Mintegi, Kruzita Etxabe y Victoria Ortega son tres de ellos. Las dos primeras, supervivientes del bombardeo de Gernika, salieron rumbo a Francia. Victoria, con tan solo siete años, embarcó con destino a la Unión Soviética.

El programa nos invitará a la reflexión a partir de una pregunta: ¿hemos aprendido algo? Y la respuesta más generalizada es que la humanidad no lo hace. Las guerras siguen existiendo y siguen abriéndose nuevas heridas en el mundo continuamente.

Además de los testimonios de las protagonistas, el programa contará con otras voces expertas que vertebrarán el relato: Xabier Irujo, director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada; Josu Chueca, profesor titular del Departamento de Historia Contemporánea (UPV-EHU); Patxi Aguirre, experto en Historia Contemporánea; Mikel Reparaz, jefe de Internacional de los informativos de EITB Media, y Alejandra Arrieta, miembro de una familia de acogida de refugiados.