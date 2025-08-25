El Conquistador del Fin del Mundo ''El Conquistador'' Castings para la 22ª edición de "El Conquistador": ¡Ya hay fechas! Publicado: 25/08/2025 11:58 (UTC+2) Última actualización: 25/08/2025 13:09 (UTC+2) El proceso de selección de las candidatas y candidatos se realizará a través de los castings presenciales o videocastings. Whatsapp

EITB prepara ya la temporada 22 del reality "El Conquistador", la aventura más salvaje de la televisión. Así, el equipo del programa calienta motores y arranca el casting para elegir a los concursantes de la 22ª edición. Y es que uno de los pilares fundamentales del reality más longevo de la tele son sus participantes, que cada año están más preparadas y preparados para hacer frente a los duros retos de la aventura.

Cita previa

El proceso de selección de las candidatas y candidatos se realizará a través de los castings presenciales que tendrán lugar en varias capitales vascas en septiembre. Como viene siendo habitual en los últimos años, será necesario pedir cita previa, para lo cual hay que enviar un e-mail a la siguiente dirección de correo electrónico: conquistador@hostoil.tv en el que se deberán incluir nombre, apellidos, edad (mayor de 18 años), localidad y número de teléfono.

Además, también existe la posibilidad de enviar un videocasting en horizontal, con una duración máxima de minuto y medio, a conquistador@hostoil.tv.

"El Conquistador" pasará por las capitales vascas lo siguientes días:

-11 de septiembre: En Pamplona/Iruña, en el hotel NH Pamplona Iruña Park

-12 de septiembre: En Vitoria-Gasteiz, en el hotel NH Canciller Ayala

-15 de septiembre: En Donostia-San Sebastián, en el Hotel Amara Plaza

-16 y 17 de septiembre: En Bilbao, en el hotel NH Collection Villa de Bilbao

¡No te olvides de pedir tu cita! ¡Te esperamos!

Con esta nueva edición, "El Conquistador" reafirma su condición de fenómeno televisivo y social, atrayendo cada año a cientos de aspirantes dispuestos a vivir la experiencia más salvaje de la pantalla.