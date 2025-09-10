El Conquistador del Fin del Mundo ''El Conquistador'' Arranca el casting de "El Conquistador" con más de 1000 aspirantes inscritos Publicado: 10/09/2025 11:40 (UTC+2) Última actualización: 10/09/2025 12:00 (UTC+2) El proceso de selección de las candidatas y candidatos se realizará a través de los castings presenciales o videocastings. Sin embargo, dos concursantes serán elegidos mediante la emisora Gaztea y las redes sociales oficiales de "El Conquistador". Imagen del logo de "El Conquistador". Foto: EITB Media Whatsapp

El casting de la nueva edición de "El Conquistador" ha arrancado con una respuesta extraordinaria. Más de 1000 personas se han inscrito ya para participar en las pruebas de selección del programa de aventura más extremo de la televisión. El fenómeno Conquistador sigue batiendo récords y demuestra, una vez más, la fidelidad y entusiasmo de sus seguidores y seguidoras.

La organización recuerda que quienes deseen participar aún están a tiempo de inscribirse y vivir la experiencia única de enfrentarse a las pruebas que abren la puerta a la gran aventura. Así, "El Conquistador" pasará por las capitales vascas los siguientes días:

-11 de septiembre: En Pamplona/Iruña, en el hotel NH Pamplona Iruña Park

-12 de septiembre: En Vitoria-Gasteiz, en el hotel NH Canciller Ayala

-15 de septiembre: En Donostia-San Sebastián, en el Hotel Amara Plaza

-16 y 17 de septiembre: En Bilbao, en el hotel NH Collection Villa de Bilbao

Gaztea y las redes sociales también eligen concursantes

Además de los castings presenciales, dos concursantes serán elegidos a través de la emisora Gaztea y de las redes sociales oficiales de "El Conquistador".

- En el caso de Gaztea, el público podrá votar en la web de la emisora entre tres aspirantes, y la persona más votada entrará directamente como concursante.

- En el caso de redes sociales, se seleccionará al mejor aspirante de cada capital. Los cuatro finalistas se publicarán en la cuenta oficial de Instagram, y el que más "me gusta" reciba será elegido o elegida como participante de la edición.

Videocasting

Además, también existe la posibilidad de enviar un videocasting, grabado en horizontal y con una duración máxima de minuto y medio, a conquistador@hostoil.tv. La fecha límite es el 21 de septiembre.

¡Sé original y muéstranos de lo que eres capaz!