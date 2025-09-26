El Conquistador del Fin del Mundo Casting Las redes sociales eligen a un o una participante de la edición 22 de "El Conquistador" Publicado: 26/09/2025 11:48 (UTC+2) Última actualización: 26/09/2025 14:25 (UTC+2) Cuatro son los candidatos seleccionados en los castings presenciales de "El Consquistador": Dos chicas y dos chicos que deberán acumular el máximo de Likes posibles en la cuenta de Instagram del programa para poder convertirse en el primer o primera participante de esta edición. Imagen de los y las apirantes en los castings del "Conquis". Foto: EITB Media Whatsapp

Una vez más, los y las seguidoras de "El Conquistador" tienen un papel fundamental, ya que elegirán al primer o primera participante de la próxima edición del reality más salvaje de la televisión. Este viernes, 26 de septiembre, la cuenta de Instagram del Conquis ha dado a conocer a las cuatro personas elegidas en los castings presenciales que han tenido lugar en septiembre.

Aspirantes

Ane Legorburu integradora social y trabaja en un centro de menores en Arrasate. Ane tiene 29 años, vive en Apatamonasterio, esy trabaja en un centro de menores en Arrasate.

Natural de Gasteiz, Ander tiene 36 años, es entrenador personal y corredor profesional de las carreras de obstáculos OCR.

Aimar es de Ansoain, tiene 25 años, es albañil y, si resulta ganador de la 22ª edición, ha prometido casarse con su novia.

Nahikari es de Zumaia, tiene 21 años y es patrona de Zarauzko Arraun Elkartea.

Votación

Los y las usuarias de Instagram deberán votar mediante un like a su favorito o favorita. Quién más Me gusta acumule se convertirá en el primer o primera participante de la 22º edición de "El Conquistador". El 30 de septiembre se dará a conocer al aspirante ganador o ganadora. Zorte on guztioi!