El Conquistador del Fin del Mundo Votación Aimar Marcos se convierte en el primer participante de la 22ª edición de "El Conquistador" Publicado: 02/10/2025 09:41 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2025 09:43 (UTC+2) Con un total de 12 839 votos, el de Antsoain se ha asegurado la plaza para participar en el reality más extremo de la televisión. Activo y un poco impulsivo, confía mucho en sus posibilidades. Aimar Marcos, primer participante de "El Conquistador 22". Foto: Instagram de "El Conquistador" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Los seguidores y seguidoras del perfil de Instagram de "El Conquistador" ya han elegido al primer participante de la 22ª edición del programa. Aimar Marcos, un albañil de 25 años de Antsoian, ha sido el ganador de la votación con un total de 12 839 likes, por delante de Ane (5 600 votos), Nahikari (3 652 votos) y Ander (3 010 votos).

Aimar se considera un joven muy activo y, a veces, un poco impulsivo. Ha practicado fútbol, natación e incluso crossfit, aunque solo durante un día. Sin embargo, es optimista, cree en sus capacidades y asegura que se desenvolverá muy bien en las pruebas y en los duelos.

Además, ha dejado de fumar para poder mejorar su resistencia, y por esa razón, siempre lleva un palillo en la boca. De resultar ganador, su novia le ha prometido que se casará con él. ¿Habrá boda?