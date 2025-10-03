¡Elige en Gaztea a una o uno de los participantes de "El Conquis 22"!

Aimar Marcos fue elegido como primer participante de esta edición en el perfil de Instagram de "El Conquistador". Ahora es el turno de los y las seguidoras de Gaztea. En su web, podréis votar hasta el 10 de octubre entre cuatro aspirantes: María Ortiz, Nerea Pérez, Ohian Gozategi y Aritz Soufiane.

Como otros años, los y las seguidoras de Gaztea votarán entre cuatro aspirantes: María Ortiz, Nerea Pérez, Ohian Gozategi y Aritz Soufiane.

María Ortiz, deportista y amante de la música

Natural de Iruñea, tiene 23 años y está opositando para bombera. A pesar de nacer en La Txantrea (Iruñea/Pamplona), pasó su niñez y juventud en Baztan.

Es una apasionada del deporte. Sin embargo, se vio obligada a parar una temporada, debido a una lesión que tuvo escalando. Ahora está totalmente recuperada y viene con mucha fuerza al Conquis. Además del deporte, le gusta la música. Toca el piano, la guitarra y el saxofón.

Nerea Pérez, gimnasta y entrenadora

Nerea es del barrio bilbaíno de Rekalde, tiene 24 años y está estudiando Magisterio. Trabaja asimismo como entrenadora y da clases de gimnasio y zumba. Compitió en gimnasia rítmica durante 17 años.

Disciplina, resiliencia y tolerancia al fracaso son sus principales mantras. Fue campeona de Bizkaia y Euskadi durante tres años consecutivos, hasta que se retiró.

Ohian Gozategi, arraunlari profesional y apasionado del mar



Natural de Orio (Gipuzkoa), tiene 25 años y se ha dedicado al remo desde bien pequeño. Ahora, es remero profesional en Orio, y ganó recientemente la Bandera de la Concha. Solo le falta la ikurriña de "El Conquistador".

Es también buceador profesional y hace todo tipo de trabajos relacionados con el mar. El ciclismo y el montañismo son otras de sus grandes pasiones.

Aritz Soufiane, montañero y techno dj

Tiene 23 años, vive en Vitoria-Gasteiz (Araba) y es muy trabajador además de aventurero. A Aritz también le gusta el ciclismo y la montaña, así como pinchar música disco.

La votación durará hasta el próximo viernes, 10 de octubre, y podrá participar en ella cualquier persona registrada en la web de Gaztea. Zorte on!