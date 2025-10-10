El Conquistador del Fin del Mundo Conquis Gaztea La bilbaína Nerea Pérez será la próxima participante de “El Conquistador 22” gracias a Gaztea Publicado: 10/10/2025 18:35 (UTC+2) Última actualización: 10/10/2025 18:35 (UTC+2) Con un total de 1800 votos recibidos durante esta semana, los y las oyentes de Gaztea han decidido que la joven gimnasta y entrenadora forme parte de esta edición del reality más salvaje de la televisión. Nerea Pérez. Foto: Gaztea Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Nerea Pérez será participante de "El Conquistador 22" por decisión de las y los oyentes de Gaztea. Desde el 3 de octubre, fecha en que se abrieron las votaciones, la bilbaína ha logrado imponerse como la elegida, con cerca de 1800 votos, convirtiéndose así en la segunda participante confirmada de esta edición.

Con 24 años, Nerea, residente en el barrio de Rekalde (Bilbao), está estudiando Magisterio y combina sus estudios con su labor como entrenadora, dando clases de gimnasia y zumba. Fue gimnasta rítmica durante 17 años, y cree firmemente que destacará en las pruebas más exigentes del programa: aquellas en las que los participantes se quedan suspendidos.

El apoyo popular ha sido enorme: su barrio está volcado con ella y Nerea se siente emocionada y agradecida por toda la energía recibida. Con claridad de objetivos, asegura que va con ganas de llegar hasta la final; ni las fuerzas ni la motivación le faltan.