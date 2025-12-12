El Conquistador del Fin del Mundo Muy pronto La 22ª edición de "El Conquistador" llega con el doble de todo Publicado: 12/12/2025 08:42 (UTC+1) Última actualización: 12/12/2025 09:07 (UTC+1) La nueva temporada del reality viene dispuesta a multiplicarlo todo: más aventura, más tensión y más sorpresas en una edición donde una palabra cobra más fuerza que nunca: doble. 0:25 Whatsapp

Vuelve "El Conquistador del Caribe" y lo hace, como no podía ser de otra manera, lleno de sorpresas. Los y las concursantes vivirán un "Conquis" más exigente e impredecible, mientras que el público disfrutará de una experiencia más intensa y llena de giros sorprendentes.

Doble de emoción, doble de intensidad… La aventura regresa multiplicada. Muy pronto descubriremos qué significa realmente eso de doble. Por ahora, solo podemos adelantar que elevará la emoción a otro nivel.

"El Conquistador del Caribe" vuelve… y, este año, viene más grande que nunca.