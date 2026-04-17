El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 27 Nuevo bajón de Marcela antes del juego del islote cortado, el lunes, en "El Conquis" EITB Publicado: 17/04/2026 08:00 (UTC+2) Última actualización: 17/04/2026 08:00 (UTC+2) Yocahus y Corocotes tendrán que decidir el orden de participación antes de saber de qué juego se trata. Se verán las caras con el islote cortado y con la red de la que cuelgan los banderines que necesitarán para conseguir la inmunidad. 0:50 Whatsapp

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La eliminación de Jon en el duelo de las canoas ardientes y las derrotas en los juegos de inmunidad están acabando con la moral de Marcela. El bajón de la capitana es de tal calibre que se le escuchará decir, antes del decisivo nuevo desafío por equipos, que en su desempeño como líder "lo he hecho ha sido una puta mierda" y que está "de puto culo, amargada y con ganas de llorar".

El correo de esta semana obligará a Yocahus y Corocotes a decidir el orden de participación de un juego que promete ser muy exigente. Los participantes se verán las caras con el islote cortado y con la red de la que cuelgan los banderines que necesitarán para ganar la prueba.

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