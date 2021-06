Empieza la unificación, este lunes, en "El Conquistador del Caribe"

04/06/2021 08:42

El Conquistador del Fin del Mundo

Avance del episodio 21

EITB Media

Solo 14 de los 36 aspirantes han llegado a la etapa individual que comienza con el juego de inmunidad más exigente de la historia del programa; una pista americana que no dejará indiferente a nadie.

20 episodios después de que empezara la aventura en los Haitises, llega la fase que todos estaban esperando: ¡la ansiada unificación! Solo 14 de los 36 conquistadores podrán demostrar de manera individual que son merecedores de llegar a la final y conseguir hondear la ikurriña, aunque para eso todavía tienen un duro camino por delante.

De momento, lo próximo que tendrán que hacer es enfrentarse al juego de inmunidad más exigente de la historia del programa: una pista americana que no va a dejar indiferente a nadie. Ganar va a ser muy importante, casi tanto como lo va a ser no perder, ya que podría tener graves consecuencias. Eso sí, las alianzas y los pactos también van a ser fundamentales en esta nueva fase, y veremos si los aspirantes a conquistadores se apoyan entre Cuyayas y Cacatas o vuelven a unirse a sus primeros compañeros.

Pero además de estar concentrados y con energías para la competición, también deberán estar muy atentos a las sorpresas que todavía puede depararles la aventura, porque Mikel y Julian no les van a poner las cosas fáciles a estas alturas. Y el primer sobresalto lo van a vivir nada más unificarse, ya que van a tener que deshacerse de la comida que les queda y luchar contra la ansiedad de saber que no tendrán nada que llevarse a la boca si no consiguen ganar. Una medida que seguro que no gusta y que pasa factura a los aspirantes a conquistadores.

