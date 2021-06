Asamblea extraordinaria a las puertas de la final, el lunes, en "El Conquis"

25/06/2021 15:56

El Conquistador del Fin del Mundo

Avance del episodio 24

Los conquistadores tendrán que enfrentarse a una pregunta complicada: ¿quién no merece continuar en la aventura?

El correo ha despistado, una vez más, a los conquistadores que deberán ir a una asamblea extraordinaria que no se esperan y en la que tendrán que enfrentarse a una pregunta complicada: ¿quién no merece continuar en la aventura? Para algunos la respuesta es muy sencilla ya que no les temblaría el pulso a la hora de prescindir de Nahia a pesar de haber ganado un duro duelo hace escasas horas.

En Los Haitises ya huele a final pero algunos tienen la mosca detrás de la oreja por si antes les espera alguna sorpresa. Saben que las cartas de sus familiares y amigos deberían están al llegar y solo de pensarlo esbozan una sonrisa y hasta se les sube el ánimo.

Llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil, así que nadie quiere quedarse a las puertas. Si las últimas semanas las traiciones y las alianzas han sido protagonistas, todo puede pasar en el próximo capítulo, ya que algunos están dispuestos a lo que sea con tal de salvarse de ir a duelo y plantarse en la ansiada final. Más ahora que la exigencia de las pruebas está en sus máximos y la energía de los aspirantes a ganar la ikurriña en sus horas más bajas. ¿Qué les deparará a nuestros conquistadores en el próximo capítulo?

