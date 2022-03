El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 10 Binbi, Arantxa y Lobo estrenan cocapitanía en el laberinto, y Andrea es la nueva eliminada de la semana EITB Media Última actualización: 22/03/2022 01:33 (UTC+1) Publicado: 22/03/2022 01:33 (UTC+1) Arantxa y Andrea, sorprendentemente, congeniaron bien y ganaron el juego del laberinto. Binbi superó sus miedos, aunque finalmente el equipo Atabey quedó segundo. Los azules fueron últimos, y Bego tuvo que ser atendida por los médicos debido a un golpe de calor. Arruti, Unai y Andrea fueron a duelo. Escuchar la página Escuchar la página

"Al final del juego de inmunidad de hoy sabréis quién será vuestro verdadero guía en la aventura", rezaba el correo de este lunes. Los conquistadores no tenían ni idea de qué les esperaba. Tres exparticipantes muy peculiares, polémicos y sin pelos en la lengua llegaron a la aventura en el rol de cocapitán para poner patas arriba a los equipos. Así pues, tres capitanes novatos se suman a Nahia, Bego y Andrea, y, a partir de ahora, deberán entenderse entre ellos si quieren que sus equipos ganen.

¡Tururú tururú! Este es el grito de guerra que caracterizó a la conquistadora Arantxa, que participó en la séptima y décima edición. Arantxa vuelve ocho años después de su última aventura para hacer tándem con Andrea y capitanear al equipo testosterona, los Yocahu. Aunque todo apuntaba a que ambas capitanas iban a chocar, sorprendentemente se entendieron de maravilla y ganaron el mítico y angustioso juego del laberinto. Aunque Iker reconoció a Arantxa y tembló al verla, finalmente fue bien acogida por los Yocahu. Arantxa cumplió con sobresaliente su parte en la prueba y el equipo remató alzando la ikurriña. Ahora respiran tranquilos y con la tripa llena de carne a la brasa.

El laberinto es un juego que ha hecho sufrir a más de un conquistador a lo largo de la historia del programa. Pero hay un participante que destaca entre los demás hasta el punto de crear la frase "estar más perdido que Binbi en el laberinto". ¡Binbi ha vuelto como capitán y lo ha hecho adentrándose de nuevo en su temido laberinto! El de Eskoriatza es el refuerzo de las Atabey, uniéndose a Nahia para intentar reflotar a las verdes, que se encuentran en estado crítico. Las Atabey acababan de perder a dos de sus pilares fundamentales, y Leire había abandonado. Necesitaban esa victoria, y tener a Binbi en el laberinto no presagiaba nada bueno. ¡Pero Binbi superó sus miedos! Lástima que el gusano de color verde quedó atrapado y enzarzado con los Yocahu y perdieron un tiempo valioso. Tuvieron que conformarse con un segundo puesto, pero al fin pudieron escapar del campamento muy pobre. Nahia y Binbi tuvieron que realizar su primera decisión conjunta: elegir a la duelista. Andrea fue la elegida por los capitanes.

Los Corocote abandonaron el campamento rico tras dormir tres noches allí. El nuevo cocapitán del equipo es uno de los conquistadores más queridos en la historia del programa. Lobo vuelve a la aventura después de quedar segundo en la edición número 8, y se reencontró con su amigo David Seco. Lobo hizo justicia a su apodo y decidió irse hacia el bosque en vez de al embudo por el que tenía que pasar, perdiendo muchos minutos que fueron vitales para el resultado final de la prueba. Bego se presentó voluntaria para ser la guía del equipo. Junto a Ianire (Atabey) y Eneko (Yocahu) estuvieron colgados boca abajo de una pértiga, y desde allí debían guiar a sus compañeros por los diferentes laberintos. Bego sufrió un ataque de calor, intensificado por estar boca abajo, que la hizo pasar su peor momento en lo que llevamos de aventura. Ella se negaba a que la bajaran, porque eso suponía hacer perder a los Corocote. Bego tuvo que ser atendida por los médicos y evacuada del lugar, haciendo dudar a su equipo de su permanencia en el programa.

Bego no estuvo presente en la asamblea, donde Lobo protagonizó un divertido rifirrafe con Julian. "Tú no me caes bien", le dijo el cocapitán azul al presentador. Las risas del equipo cesaron a la hora de la nominación. Una lluvia de lanzas casi unánime para Camila. Sus problemas en la convivencia (incluyendo el robo de un tenedor del campamento rico) la sentenciaron. El equipo Yocahu decidió darle el collar a Arruti, al verlo como el Corocote más fuerte. Quedaba un último collar y la última palabra la tenía Lobo. A suertes nominó a Unai. Una decisión inesperada que finalmente Bego aprobó, ya que creía que la duelista del equipo contrario elegiría a Camila, la participante que el grupo quería llevar a duelo.

Sorprendentemente, Andrea salvó a Camila y quiso duelarse contra Unai y Arruti. Un exigente duelo donde la escalada era fundamental y superó a Andrea, que tras intentar subir la cuerda varias veces, abandonó. Arruti fue el claro vencedor de la prueba y Unai, que sólo consiguió un banderín, también continúa en la aventura.

"El Conquistador del Caribe" se emite los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.