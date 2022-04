El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 13 Nakor, Seleta y Aitzol Atutxa estrenan capitanía cubiertos de sangre; ¡Ferreti abandona su aventura! EITB Media Publicado: 12/04/2022 00:30 (UTC+2) Última actualización: 12/04/2022 00:30 (UTC+2) Los Corocote han ganado el juego de inmunidad de caníbales, y se les ha unido Seleta de capitán. Las Atabey, con Nakor de nuevo capitán, han quedado segundas. El aizkolari Aitzol Atutxa se ha estrenado como capitán con los Yocahu, que han perdido a Ferreti por abandono. Agur a Binbi, Lobo y Arantxa. Escuchar la página Escuchar la página

¡Los nuevos capitanes de "El Conquistador del Caribe" ya han llegado a los Haitises! Seleta repite color azul, Nakor estrena rol con las Atabey y el aizkolari Aitzol Atutxa aterriza en el programa con los Yocahu totalmente virgen sin haber visto ni un solo episodio. Un inicio pasado por sangre: se han estrenado con el juego de caníbales, poniendo a prueba su estómago y apetito. Las capitanas continúan su labor, pero compartiendo capitanía con las nuevas incorporaciones. En cambio, Lobo, Binbi y Arantxa ya están de vuelta junto a Ferreti, que tras sus múltiples amenazas, finalmente ha abandonado.

El campeón de la séptima edición Nakor, se une a Nahia para intentar sacar a flote a las Atabey. Las guerreras de color verde necesitan un punch urgentemente si no quieren verse en peligro. Nakor ha transmitido su característica calma y tranquilidad, y ha arrancado ganándose a las Atabey al conseguir prender la extinta hoguera. Una pena que quedaran segundas en el juego de inmunidad: son el equipo con menos integrantes, y perder a una conquistadora más supondría un grave problema.

¡Los Corocote casi dejan seco al Conquis-txerri! El equipo comandado por Bego y dos animales de la fauna Conquis, Lobo y el gallo de Berriatua, han despiezado al cerdo a base de mordiscos. Un estreno de sobresaliente para el nervioso y siempre eléctrico Seleta. Los Corocote están imparables y suman una nueva victoria a su palmarés. Aunque el principal responsable de este éxito ha sido Lobo. El licántropo parecía más un vampiro cogiendo sangre por la boca. El protagonismo de la primera parte del juego residía en los capitanes. Ellos debían recoger sangre con la boca y echarla en una probeta. Una vez rellenada hasta la marca, el equipo podía diseccionar al cerdo. Lobo llevaba en su boca una enorme cantidad de sangre en cada tirada, y ha sido determinante para el resultado final.

Aitzol Atutxa no ha comenzado con buen pie. Es más, se ha hundido hasta la cintura nada más entrar en el campamento muy pobre. Los Yocahu esperaban la vuelta de Eneko, y en vez del donostiarra ha entrado en el equipo otro capitán. ¡Como si no tuvieran suficiente con Arantxa! El aizkolari ha confesado no haber visto ni un solo programa del "Conquis", haciendo dudar al equipo y hasta a la propia capitana. Un mal comienzo para Aitzol: ha sido el primero de los nuevos capitanes en sumar una derrota a su equipo. Aunque el equipo ha echado la culpa a Arantxa. Tras el juego, la sangre ha seguido salpicando entre los Yocahu. Una fuerte discusión entre el equipo y Arantxa ha dejado a la capitana apartada del grupo. Aunque los Yocahu han podido respirar tranquilos sabiendo que era su último día en los Haitises.

Arantxa, Lobo y Binbi ya han terminado su labor. Una aventura donde Lobo y Binbi han brillado con luz propia y en la que Arantxa ha sentido el rechazo de todo su equipo. No son los únicos en marcharse para casa. Tras la derrota, Ferreti ha puesto fin a sus idas y venidas, sus "me voy" y "me quedo", y ha tomado una decisión. El Ferrari Yocahu sale del Parking de Dominacana y vuelve a su garaje navarro. Una marcha que ha dejado a Andrea llorando de impotencia. La sangre del cerdo ha sabido mucho más amarga al equipo rojo.

"El Conquistador del Caribe" se emite los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios en EiTB Alacarta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.