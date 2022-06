El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 22 Los Corocote se adueñan de Alcatraz tras la eliminación de Pirris y Peña EITB Media Publicado: 14/06/2022 01:30 (UTC+2) Última actualización: 14/06/2022 01:31 (UTC+2) Line, última en caer de la tirolina, ganó la prueba de inmunidad, y Peña quedó último. Pirris se llevó el collarín de nominado en la asamblea, mientras que Iri fue elegido por Line. En el duelo de los garfios, el de Urretxu fue el único que consiguió el mínimo para quedarse en la aventura. Escuchar la página Escuchar la página

"El Conquistador del Caribe" se va acercando a su fin y deja dos nuevas víctimas fuera de la recta final: Pirris ya está de vuelta hacia Lekunberri, y Peña viaja a Irun junto a su familia. Las aguas de los Haitises están más revueltas que nunca, porque pese a que los conquistadores siguen yendo en grupo, se empiezan a ver las primeras grietas dentro de los equipos.

Peña le ha debido de coger el gusto a las caídas, porque fue el primero en caer de la cuerda en el juego de inmunidad. En vez de salvavidas, le esperaba el primer collar de nominado, convirtiéndose en el primer duelista del episodio. El juego de inmunidad consistía en colgarse de una tirolina y aguantar el mayor tiempo posible. Una prueba que se alargó… ¡Más de una hora! Los conquistadores fueron cayendo uno a uno, siendo Peña el primero y Unai el segundo, con poco tiempo de diferencia. La estrategia jugó un papel muy importante. Lo más importante era no ser el perdedor, pero también había que dosificar fuerzas, ya que desgastarse innecesariamente podría ser perjudicial de cara al duelo.

El bronce fue para Aini, la Atabey reconvertida en Corocote, quedando únicamente Line y Arruti en la cuerda. David sorprendió a los dos conquistadores hablando entre ellos y pactando. Minutos después, Arruti se acababa soltando. Ambos habían pactado invitarse mutuamente al rico para que la prueba no se alargara mucho. Decisión que fue sancionada, dando la inmunidad y el premio a la última persona que quedó en la cuerda, Line, y provocando un gran enfado de Arruti. Line se trasladó al rico donde le esperó un tratamiento facial y una comida con langosta para dos… que disfrutaría ella sola.

La superioridad numérica de los Corocotes se hizo patente en la asamblea. Los azules clavaron las lanzas a Pirris. Lo curioso fue que varios de los que le clavaron la lanza no estaban muy contentos con la decisión. Es el caso de Aini y de Iri, que se sintieron mal al nominar al navarro. Sara también dejó claro que ella va a ir por libre. Los equipos parecen estar rompiéndose y los conquistadores ya piensan en individual, priorizando la estrategia al equipo.

Por su lado, los Yocahu temían la decisión de Line. Por ejemplo, Pirris desconocía por dónde iba a ir la brasileña. Según él, Line es impredecible y podía sorprenderles. Para los rojos la nominación estaba clara: Unai debía ser el tercer nominado. Pero no fue así. Line dio la sorpresa al llegar al campamento con el collar. En vez de nominar a Unai, Line entregó el collar a Iri. Una noticia que entristeció a Pirris y Peña, ya que ambos se llevan muy bien con el Corocote. Los Yocahu no entendían por qué no nominó a Unai estando cansado tras todos los duelos que ha realizado.

Peña, Iri y Pirris se enfrentaron en un duelo clásico del Conquis: los garfios. Con ayuda de un garfio y una cuerda, debían ir avanzando por una serie de postes hasta llegar al banderín. Quién lo consiguiera, se quedaba en la aventura. Aunque no llegó hasta el final, y hasta dudó de su eliminación, Iri sigue en la aventura por ser el que más avanzó. Pirris y Peña se quedaron cerca, pero no fue suficiente y ya están de vuelta. Este miércoles, ambos estarán junto a Patxi Alonso en el "Debate del Conquis".

