El Conquistador del Fin del Mundo AVANCE-EPISODIO 10 La tirolina tensará la relación entre varios participantes y dividirá a un equipo, este lunes EITB Media Publicado: 17/03/2023 12:33 (UTC+1) Última actualización: 17/03/2023 12:33 (UTC+1) Tras la salida de Killer 7 y de las gemelas, rojos, verdes y azules se encuentran en igualdad de condiciones con ocho participantes cada uno, aunque por poco tiempo. El reparto de posiciones en la clásica prueba de la tirolina será el desencadenante de disputas y tensiones en uno de los equipos. Escuchar la página Escuchar la página

La edición 19 de "El Conquistador del Caribe" se adentra en su décimo episodio con las fuerzas equilibradas en lo que a integrantes se refiere, no así en cuanto a condiciones físicas y mentales. Los Yocahu, por ejemplo, se encuentran en un buen momento anímico tras imponerse con rotundidad en la prueba de caníbales; respecto al equipo amarillo de Izeta, los Guaban quieren evitar volver a mandar a dos integrantes a duelo, mientras que en el equipo Corocote, Aini se ha visto afectada emocionalmente por la salida de las gemelas.

La prueba que puede decidirlo todo y dar un vuelco a este panorama será el Juego de la Tirolina, otro clásico de la aventura en la que además de tensar la cuerda, los participantes verán cómo se tensa la relación entre ellos, especialmente en uno de los equipos.

De la misma forma que en ediciones anteriores, la prueba consistirá en coger una maroma de grandes dimensiones, enhebrarla a un árbol y estirarla al máximo para que los concursantes crucen el manglar a través de una tirolina. Un juego en el que el reparto de posiciones será primordial, puesto que algunos participantes se encargarán de cruzar el manglar, mientras que el resto deberá aguantar tanto el peso de la cuerda como el del compañero que se cuelgue de ella. Precisamente será el mencionado reparto de posiciones el desencadenante de disputas y tensiones en uno de los equipos.

Los equipos afrontarán el juego desde puntos de partida diferentes. Los amarillos, pese a que dos de sus integrantes, Sojo y Álvaro, tuvieron que disputar el duelo, no han visto su moral mermada en exceso, puesto que ambos integrantes consiguieron mantenerse en la aventura. En cuanto a su convivencia como grupo, las discrepancias empiezan a ser evidentes y muestra de ello es que tanto Miriam y como el capitán Izeta pusieran en entredicho algunas de las actuaciones y comentarios de Zuru.

Los azules no pueden decir lo mismo que los amarillos en lo que al duelo se refiere.Killer 7 no se defendió bien en la prueba e incluso llegó a desesperar a su capitana Aini por momentos. Está por ver si los azules consideran que la marcha del de Getaria supone un hándicap o si por el contrario piensan que los fortalece como grupo. En cuanto a las cuatro integrantes ex Atabey que recientemente han recalado en el equipo Corocote, no parece que las tensiones vayan a ir a mayores y todo señala que se han integrado con normalidad en la dinámica del grupo. Habrá que ver si esto continúa así en el trascurso del episodio.

Por último, los rojos han recargado fuerzas en el campamento rico tras la victoria en la prueba del cerdo. Todos excepto Hamza, quien no pudo disfrutar del premio en forma de pata de cerdo debido a su religión musulmana. Con todo, los Yocahu han vuelto a la senda de la victoria y desean revalidar el primer puesto por todas las vías para que su compañero Hamza pueda disfrutar, por fin, de una comida acorde a sus creencias. Es una incógnita si una nueva derrota tirará por tierra el buen ambiente que se ha generado desde la última victoria.

Ha llegado la hora de tensar la cuerda. Lo que algunos participantes no saben todavía es que de tanto tensarla puede llegar a romper la relación con algunos de sus compañeros o compañeras. ¿Quiénes serán los participantes que se acabarán tirando los trastos a la cabeza? ¿Hasta dónde llegarán sus palabras y acciones? La emoción estará servida la noche del lunes, 20 de marzo, con grandes dosis de tensión en una de las pruebas más exigentes de la aventura.

