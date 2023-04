El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 13 Jartan, nominado a boleo por Andrea, se rinde "en busca de la luz" en el duelo EITB Media Publicado: 11/04/2023 01:15 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2023 01:15 (UTC+2) El laberinto sorprende a los participantes con la llegada de Lobo, Iri, Arantxa y Andrea, cuatro nuevos capitanes que no pasan desapercibidos. Jartan, eliminado en el duelo por Tole y Helen. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jartan dice adiós a "El Conquistador 19". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La montaña rusa del "Conquis" sigue en marcha. Esta vez han sido los rojos los que han caído en picado y han pasado de comer tortilla en el campamento rico a dormir en el muy pobre y perder a Jartan. El día ha comenzado con sorpresas para los aspirantes a conquistador con la prueba del laberinto y tres nuevos capitanes que tenían que elegir equipo siguiendo las indicaciones de los vigías. Andrea no ha dudado y ha atendido a las palabras de Giacchi que desde el primer momento le ha convencido diciendo que su capitán era Seleta, pero el Nadal de Iruña no ha estado muy acertado a la hora de guiar, y Andrea ha tardado mucho en encontrar la salida. Todo lo contrario que los amarillos que, visto que Andrea ha hecho caso omiso a las indicaciones de Zuru, han optado por elegir a Lobo que, pese a su malogrado laberinto del año pasado, ha sido el primero en salir y en coger la ikurriña. Los Corocotes, por su parte, han tenido que conformarse con Arantxa a pesar del rechazo que generaba entre la mayoría de integrantes. Durante la prueba Mendi e Irune no han dudado en rechazarla pidiendo a Iraia que eligiera a otro capitán mientras que Locuras ha dicho que elegir a Arantxa era "jugar a perder", que es "lo peor que te puede pasar", pero, finalmente, han conseguido librar el campamento muy pobre y, como mal menor, han vuelto a su playa habitual.

Los grandes triunfadores del episodio han sido los Guabanes que, gracias a ganar la prueba de inmunidad, han conseguido una fiesta en el Catamarán con comida y bebida y que tenía como sorpresa a Iri, que también será capitán del equipo Guaban junto con su gran amigo Lobo. Sin duda un revulsivo para Izeta que, pese a todo, sigue quejándose del dolor de oído, aunque está con ganas de seguir peleando para conseguir que el mayor numero de integrantes llegue a la fase unificada.

Los rojos no han dado importancia a la derrota ya que su único objetivo era conseguir que Andrea se uniera a su grupo, pero a cambio han tenido que llevar a tres a duelo. Andrea ha nominado nada más llegar y sin consultarlo y ha elegido "al más alto", Jartan. En asamblea los Yocahu han elegido a Tole que se prestó voluntario la semana anterior, e Izeta, como líder de los ganadores, ha marcado con sangre la cara a Etxe. En el equipo azul, Aini ha dudado a quién poner el collar y, tras hablarlo con Arantxa, ha decidido ir a ganar llevando a Helen.

En el duelo se han encontrado "en busca de la luz" en la cueva donde han disputado un duelo con muchos imprevistos. Helen ha decidido ir a duelo contra Jartan y Tole, salvando así a Etxe de peligro. Tole ha ido en cabeza todo el tiempo y ha ganado con mucha ventaja mientras que Helen parecía que empezaba el duelo sin fuerzas y le ha costado incluso trepar a por la antorcha que, al nadar hasta la cueva, ha llegado apagada. La exAtabey parecía no tener mucha fuerza para seguir luchando, pero, una vez más, los ánimos de Locuras han sido clave para completar el duelo hasta el final. El que ha tirado la toalla ha sido Jartan que, a pesar de intentarlo varias veces, no ha sido capaz de ascender por la cuerda de nudos y ha decidido marcharse para casa. El miércoles en el debate repasará su aventura y explicará si entendió la nominación por parte de Andrea.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.