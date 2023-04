El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 15 La eliminación de Iraia desata la guerra en el equipo Corocote por el supuesto favoritismo de Aini hacia Oxkar EITB Media Publicado: 25/04/2023 01:00 (UTC+2) Última actualización: 25/04/2023 01:00 (UTC+2) El equipo amarillo pierde de golpe a Izeta y a Peio tras abandonar por enfermedad, lo que deja al equipo Guaban al borde de la extinción. Los Yocahu han ganado el juego de aizkolaris y han disfrutado de unas hamburguesas que ha ganado Andrea en la ruleta. Escuchar la página Escuchar la página

Se avecina tormenta en el equipo azul. Las tensiones empezaron a asomar la pasada semana, pero, a pesar de haberlo intentado solucionar en el campamento rico, la brecha se ha reabierto por la más que evidente separación de Oxkar con el resto del equipo. La actitud del donostiarra ha llevado hasta el hastío a todos sus compañeros tras semanas de quejas y de amenazas de abandonar el programa, aunque a la hora de ir a duelo siempre se acaba librando poniendo excusas a Aini, que parece ser la única que está de su parte. La capitana parece no querer prescindir de él, y lleva semanas nominando a las exverdes con la excusa de jugar a ganar, pero la nominación de Iraia ha sido la gota que ha colmado el vaso entre sus compañeros, que han criticado duramente su decisión.

El día no comenzaba del todo mal para los Corocote, que conseguían el segundo puesto en el juego de aizkolaris, tras una victoria Yocahu que les ha devuelto al campamento rico con una semana de inmunidad y con unas deseadas hamburguesas que ha conseguido Andrea en la temida ruleta. Los amarillos, sin embargo, no han tenido opciones tras el abandono, antes del juego, de Izeta y Peio por enfermedad. Una decisión duramente criticada por Julian y Lur que, sin embargo, no les ha hecho recapacitar y han acabado diciendo adiós a la aventura por la puerta de atrás. Ambas pérdidas se han notado a la hora de competir, ya que uno de los capitanes debía estar durante toda la prueba encima de los bambús que sujetaban los participantes y el peso de Lobo ha hecho mella en el menguado equipo lo que ha provocado que se vivieran algunos momentos de tensión entre el de Magallón y Zuru.

Tras la derrota, Iri ha tenido que mandar a alguien a duelo y ha elegido a Ilia, que se lo ha tomado con resignación a pesar de ya haber disputado uno. Pero todavía quedaba el trance de la asamblea, donde Olaia y Zuru han empatado en lanzas, algo que no ha gustado al donostiarra, que ha recordado que él ya se había ofrecido y había disputado un duelo y su compañera todavía no. Este comentario ha hecho que la de Oiartzun, que había descartado ir voluntariamente a duelo, se ofreciera por presión del equipo. Por su parte, Aitor temía seguir en el punto de mira de los Yocahu y ser el señalado, pero los de Seleta han cambado de objetivo y, como si la nominación le persiguiera, le ha tocado a Zuru.

En el duelo de escalada y autoascensión Iraia ha librado de competir a Olaia por la fama que tiene de buena escaladora y ha preferido enfrentarse a Zuru y a Ilia. Pero la verdad es que la exAtabey no ha tenido opciones contra ninguno de sus contrincantes. La de Zierbena no ha podido subir la cuerda debido a la sobrecarga en los antebrazos tras la prueba del hacha, y sus rivales no han desaprovechado la ocasión. Zuru ha vuelto a demostrar su habilidad con las cuerdas e Ilia, bastante cansada al final, no ha dejado de pelear hasta colocar los tres banderines y acabar el duelo. Iraia, por su parte, no ha dejado de lamentarse durante toda la prueba de que ella no debía estar ahí, sino que su capitana debería haber mandado a Oxkar, por lo que el miércoles en el debate dará todas las explicaciones sobre la guerra abierta en el equipo Corocote.

