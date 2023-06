El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 21 Zuru pierde el duelo y dice adiós a su sueño tras ser nominado directo por hacer trampas al programa EITB Media Publicado: 06/06/2023 00:53 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2023 00:53 (UTC+2) Los 10 aspirantes a Conquistador se libran de uno de los favoritos mientras el donostiarra levanta sospechas entre sus compañeros. Aitor y Txoskin, ganadores del juego de la red invertida. Helen e Ilia, perdedoras, se han librado de ir al duelo de la tirolina al ser castigados Zuru, Etxe y Locuras. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Zuru, perdedor en la tirolina, eliminado. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Hacer trampas se paga muy caro. Esa es la lección que habrá aprendido Zuru en esta aventura tras ser pillado junto a Locuras y Etxe en una escapada nocturna en busca de comida. El Guabán, lejos de agachar las orejas, ha quitado hierro al asunto asegurando que no era la primera vez que sucedía. No solo eso, sino que también ha levantado sospechas sobre sus compañeros a quienes ha metido en el mismo saco, aunque finalmente nadie ha entonado el mea culpa. El que sí ha mostrado su arrepentimiento ha sido Locuras, que lloraba desconsolado lamentando haberla "cagado" ahora tras una buena aventura. Por otra parte, Julian y Lur han recriminado a Etxe su participación en la "escapada" ya que venía de haber disfrutado varios premios de comida seguidos tras el premio del spa, los 15 minutos de banquete tras ganar la prueba de la antorcha y la cena que disfrutó en la cabaña junto con Txoskin, pero el de Ondarroa no ha querido dar muchas explicaciones y ha preferido agachar la cabeza en señal de arrepentimiento. Pero de nada les ha valido, ya que el programa ha decidido castigarles y dejarles sin disputar del juego de inmunidad.

Los tres se han visto las caras en un durísimo duelo de la tirolina con el doble de banderines que el del anterior episodio. Etxe ha sido el indiscutible ganador y ha demostrado que sus fuerzas no están tan mermadas como para haber intentado ir a buscar comida de manera ilegal. El de Miranda, por su parte, se ha desfondado para acabarlo y parece que ha aprendido la lección tras tener la oportunidad de continuar en la aventura al menos una semana más. Zuru, sin embargo, ha pasado más tiempo protestando por el arnés y por los comentarios de Julian y Lur y, a pesar de no abandonar, ha tirado la toalla al verse vencido por sus dos rivales.

En el juego de inmunidad han vuelto a tener protagonismo las estrategias, los pactos y las puñaladas traseras. A la hora de hacer parejas, Olaia no ha mirado atrás y ha dejado a Ilia con Helen por descarte. La ganadora de Gaztea, como viene siendo habitual, no ha criticado a su única compañera Guaban y ha preferido tomárselo con resignación, aunque lo cierto es que hacer pareja con Helen no le ha beneficiado, ya que no han sido capaces ni de colocar la cuerda para subir hasta la red. Por su parte, Txoskin se ha quedado solo tras la cobra de sus dos compañeros Yocahu, algo que finalmente ha agradecido, ya que su dupla con Aitor le ha dado la victoria y ha vuelto a dormir en el campamento rico y a disfrutar de comida, ducha, cama y de su añorado "tricapa". Un lujo que bien podrían haber disfrutado Tole y Hamza de no ser por su torpeza a la hora de unir la cuerda a la red, lo que les ha hecho perder mucho tiempo. A pesar de la prueba, Helen e Ilia se han librado de ir directas a duelo ya que el programa ha decidido enviar a los tramposos.

El miércoles en el debate Zuru tendrá que hacer frente a las críticas por su actitud y verá cuál es la reacción de sus compañeros cuando sepan que no vuelve del duelo, algo que su compañera Olaia, aunque sea de manera privada, celebrará ya que parte de su estrategia era ir a por su compañero de aventura.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.