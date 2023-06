El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 23 Aitor y Sojo quedan fuera de la aventura a las puertas de la final víctimas de las estrategias y los garfios EITB Media Publicado: 20/06/2023 00:48 (UTC+2) Última actualización: 20/06/2023 00:48 (UTC+2) Locuras, imparable, gana su quinto duelo y se sitúa como uno de los favoritos para la final a ojos de sus compañeros. El juego de escalera al cielo no ha tenido ganadores, y los perdedores han sido Sojo y Locuras. Aitor, nominado en la asamblea. Escuchar la página Escuchar la página

A dos semanas de la esperada final, toda alianza es válida con tal de conseguir una plaza para poder optar a la ikurriña. Si la semana pasada la asamblea dividía a antiguos rojos y amarillos, la tendencia ha cambiado y el pacto anunciado hace semanas por Olaia se ha hecho realidad. Etxe recordaba que el objetivo de su equipo era llevar al mayor número de Yocahus a la final, y para ello no han dudado en hacer piña con las dos chicas Guaban con un único objetivo: Aitor. El de Abetxuko, considerado uno de los fuertes, se ha convertido en duelista a pesar de que su compañera Ilia continúa lesionada y con más molestias, pero solo ha recibido tres nominaciones. La elegida de Gaztea, además, se debatía en un mar de dudas ya que, por un lado, no quería quitarle el sitio a un compañero que esté al 100% para competir, pero también se ha mostrado tajante a la hora de decir que a pesar de su lesión ella también merece llegar a la final.

En el banquillo, Sojo y Locuras han completado la lista de duelistas por haber sido últimos en el juego. El Guaban y el Corocote han formado pareja tras hacer sorteo, han sido los últimos en encontrar la cuerda en el juego de escaleras al cielo y se han quedado sin sitio para poder continuar. Una prueba mítica y muy esperada que, sin embargo, ninguno ha sido capaz de terminar. Aitor y Hamza han tenido cierta ventaja al ser los primeros en empezar a subir, pero no han estado hábiles a la hora de hacer los nudos. Olaia tampoco lo ha logrado, y la maltrecha rodilla de Ilia no ha sido de mucha ayuda. Por su parte, Txoskin y Etxe han corrido la misma suerte que sus contrincantes y cuando Julian y Lur han anunciado que era juego nulo se han ido bastante defraudados por no haberlo completado.

Con las fuerzas mermadas tras 22 episodios de aventura Aitor, Locuras y Sojo se han enfrentado en otra prueba típica y temida a partes iguales: los garfios. El de Miranda de Ebro, que ha renovado energías tras soñar con su madre, no ha tenido rival y ha conseguido completar la prueba cuando sus adversarios casi ni habían empezado. Sojo también ha conseguido el banderín, pero a las puertas de la final, el segundo puesto no ha sido suficiente y ha tenido que despedirse de su sueño junto con Aitor, que no ha sido capaz apenas de hacer la primera tirolina.

La salida de ambos guabanes son buenas noticias para los tres Yocahus y, sobre todo, para el estratega Etxe, que ha conseguido que los rojos sean mayoría a las puertas de la unificación, lo que les podría dar poder absoluto para ser superiores en la asamblea. Habrá que ver si su primer objetivo sigue siendo Locuras o si por el contrario Ilia queda fuera del pacto con la excusa de su lesión. Sin duda ganar el próximo juego de inmunidad va a ser clave para desgastar a los rivales y elegir quién merece estar en la ansiada final de "El Conquistador". El miércoles en el debate, Aitor y Sojo repasarán su aventura y analizarán las posibles estrategias de cara a los últimos días de aventura.

No te pierdas "El Conquistador del Caribe" los lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.