El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 24 Etxe, Olaia, Locuras y Txoskin, finalistas de "El Conquistador del Caribe 19" EITB Media Publicado: 27/06/2023 00:48 (UTC+2) Última actualización: 27/06/2023 00:48 (UTC+2) Hamza e Ilia se quedan a las puertas de la final tras no conseguir terminar el duelo de bambús; Locuras y Txoskin, que sí lo han terminado, los han eliminado. Etxe y Olaia han conseguido llegar a la final gracias a los votos de sus compañeros.

Luchar por la ikurriña, esa era la meta de los 37 conquistadores y conquistadoras que iniciaron la aventura hace 24 programas, pero solo cuatro han conseguido plaza para la ansiada final: Etxe, Olaia, Txoskin y Locuras. Lo cierto es que no todos han llegado de la misma forma. El programa los ha sorprendido a primera hora con una asamblea en positivo que no esperaban, y el resultado también ha sido sorprendente. Y todo por el, para muchos, inesperado e incomprensible apoyo de Etxe a Olaia tras repetir una y otra vez que su objetivo en la aventura era que llegaran el máximo número de Yocahus a la final. El de Ondarroa, gracias al apoyo de Txoskin y Hamza, ha conseguido empatar con Olaia, que además del surfista, también ha recibido el voto de su compañera Ilia. Dos votos cada uno que les han dado el pase directo a la final y su correspondiente premio de comida, noche en la cabaña de ensueño y una videollamada con su familia que les han cargado las pilas de cara a la prueba final.

Pero la traición vivida por sus compañeros del equipo rojo no ha quedado ahí y ha empañado la felicidad de los primeros finalistas. A su vuelta al campamento, los dos Yocahus le han mostrado su decepción y enfado, lo que ha provocado las lágrimas de Etxe, que decía haber tomado la decisión casi sin pensar y por el mero hecho de querer meter a una chica en la final. Disculpas aceptadas por sus compañeros que, sin embargo, no han aliviado ni su dolor ni su enfado. Locuras no se ha quedado callado ante esta situación y ha dejado claro que, según su punto de vista, el objetivo de Etxe para votar a Olaia era llevar a alguien débil a la final. La única que no se sorprendió de la decisión del Yocahu ha sido Ilia, que ha visto cómo en pocos días ambos habían conectado muy bien, aunque también ha admitido no tener claro si su compañera merecía estar en la final ya que es la única que no ha disputado ni un duelo.

Lo que no ha podido empañar la traición ha sido el momento de recibir las cartas. Todos se han emocionado al tener noticias de sus familiares y amigos, que les mandaban ánimos para disputar la prueba final. Locuras ha roto a llorar sólo con ver la foto de su pareja, Txoskin ha recibido fotos muy especiales de sus amigos y Hamza e Ilia se han emocionado con las palabras de sus madres.

Pero antes de la prueba final, los cuatro han tenido que enfrentarse en un duelo tan difícil como temido: el bosque de bambúes. El último Corocote ha estado imparable consiguiendo los tres banderines en tiempo récord mientras que Txoskin, que también ha completado la prueba, ha tardado algo más, pero ambos han conseguido plaza para la final. Hamza, por su parte, ha partido varios bambús y ha tenido que dar más rodeo para dejar los dos banderines que ha conseguido, pero, a pesar del esfuerzo, no han sido suficientes para lograr el pase a la final. Tampoco lo ha conseguido Ilia, que no ha sabido demostrar su destreza como escaladora y apenas se ha movido en todo el duelo. Ambos estarán el miércoles en el debate, donde analizarán los últimos movimientos de Etxe y darán su opinión sobre qué esperan de los finalistas de cara a la ansiada última prueba. Una apasionante final que, además, arrancará el miércoles en el debate.

No te pierdas la final de "El Conquistador del Caribe" el lunes, a las 22:30, en ETB2, eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.