El Conquistador del Fin del Mundo A las 22:25 El Tronkoala desenmascara a los equipos, este lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 07/03/2025 11:08 (UTC+1) Última actualización: 07/03/2025 11:11 (UTC+1) El tronkoala es uno grandes clásicos de la aventura donde no faltarán los golpes, los placajes y los pactos. La controversia está asegurada en este juego de contacto que saca lo peor de los y las participantes.

Los Corocote van de mal en peor y no consiguen remontar el vuelo. El cambio de estrategia de Gorka, nominando a uno de los más fuertes, no le salió bien y ha perdido con todas sus apuestas. A la eliminación de Jime, se suma la delicada situación de Carra tras la herida en el brazo en el anterior juego de inmunidad. La de Muskiz asegura no querer abandonar, pero habrá que ver cómo responde su cuerpo ante las posibles adversidades del Caribe, y si su lesión le deja participar en los juegos sin convertirse en un lastre para su equipo.

Después de la explosión de impotencia del de Oiartzun tras la eliminación de Jime en su llegada al campamento, comprobaremos si sigue confiando en los suyos y si ellos le responden poniéndose las pilas, porque de no ser así, pueden meterse de lleno en un terreno pantanoso que los lleve directos a la extinción. Si vuelven a perder, descubriremos cuál será la nueva estrategia de su líder para salvarles del abismo, ¿por quién apostará Gorka?

Está claro que el equipo Corocote se la juega en la siguiente prueba, pero cuidado con los Yocahu que llegan con más fuerzas que nunca tras disfrutar de un descanso en el campamento rico. El equipo sigue invicto y solo ha perdido a un integrante desde que arrancó la aventura. Pero si quieren seguir siendo mayoría, tendrán que demostrar estar muy compenetrados, más después de haberse convertido en el blanco de las críticas la semana pasada.

Por otro lado, habrá que ver si los Guabán deciden tomar partido como equipo o si, por el contrario, siguen con un perfil bajo. Para ello necesitarán los ánimos de su capitán, o de Aratz, que poco a poco está destacando como capitán en la sombra, pero ¿cómo gestionará Osa el liderazgo del campeón de OCR? La falta de perrería ya les ha costado perder a un integrante. Veremos cuál es su actitud a partir de ahora si quieren salir del muy pobre. ¿Espabilarán los Minions de cara al siguiente juego?

El Tronkoala

Un nuevo correo llegará a los campamentos recordándoles que la unión hace la fuerza. Y, precisamente, compenetración, picardía y fuerza es lo que van a necesitar para enfrentarse al Tronkoala. Tras la trifulca del Bauprés y el cruce de acusaciones de juego sucio entre los equipos, es más que probable que salten chispas y estallen por los aires todas las tensiones acumuladas.

El tronkoala es una prueba de contacto que seguro sacará lo peor de los y las participantes. No faltarán los golpes, placajes y alianzas de todo tipo para hacerse con la ikurriña. Más vale maña que fuerza y aquí las estrategias están más que aseguradas. Todo vale en este juego para conseguir las llaves del campamento rico, pero ¿harán alianzas entre los equipos para conseguir la victoria? ¿Se traicionarán unos a otros?

Estas y otras incógnitas se resolverán este lunes, en el octavo episodio de "El Conquistador del Caribe", a partir de las 22:30 en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.