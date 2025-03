El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 8 Los Corocotes, al límite tras echar Gorka a Elazar antes del duelo porque este quería abandonar EITB Media Publicado: 11/03/2025 01:11 (UTC+1) Última actualización: 11/03/2025 01:11 (UTC+1) El equipo Guabán ha ganado en el Tronkoala tras aliarse con los Yocahus y luego jugar con perrería para ganar. Gorka ha echado a Elazar tras confesarle este de camino al duelo que tenía intención de abandonar la aventura. Elazar, eliminado de "El Conquistador 21" por Gorka. Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Cuando parecía que las cosas no podían ir peor para los Corocotes, Gorka vuelve a sufrir un revés que le deja bajo mínimos en la aventura. Por primera vez en la historia de "El Conquistador", un capitán ha tomado la valiente decisión de echar directamente a uno de los suyos del programa. Todo esto ha venido después de que el líder azul se enterara de las verdaderas intenciones de Elazar después de nominarlo en el campamento. Y es que el bombero ha confesado a su capitán en la lancha camino al duelo que su idea era abandonar la aventura. Una traición que le ha costado cara al de Larrabetzu, que ha salido por la puerta de atrás y sin ninguna opción de jugarse su continuidad en el duelo. Y es que el programa ha dado a Gorka la opción de decidir el futuro de Elazar, y el de Oiartzun ha decidido que lo mejor para su equipo era que este abandonara los Haitises. Una situación inédita hasta ahora que ha hecho que los Corocotes perdieran a otro miembro de su equipo y que ha sido la culminación de una jornada terrible para Elazar.

El temido Tronkoala ha sacado a relucir la verdadera cara de los equipos. Una prueba de contacto en la que no han faltado los placajes y las descalificaciones como la de Gorka, La Ratxel y Elazar por saltarse las normas. Pero si algo ha destacado en el juego ha sido que, cuando nadie lo esperaba, los Guabanes por fin han despertado y hemos visto la perrería que no habían tenido hasta ahora. Una vez comenzado el juego, se han aliado con los Yocahus, que partían como favoritos, para perjudicar a los Corocotes, pero a la hora de la verdad, los yogurines han seguido con sus planes para hacerse con la ikurriña. Los de Osa se la han devuelto así a los rojos tras acusarles de juego sucio la semana pasada y han conseguido meter tres aros en su poste haciéndose con la victoria. Los rojos han introducido dos y los azules han peleado con uñas y dientes, pero no han conseguido meter ningún aro, lo que los ha llevado por primera vez desde que comenzó la aventura al campamento muy pobre. El pacto frustrado del equipo Yocahu con los Guabanes ha sido el tema más comentado en la ceremonia después del Tronkoala y ha tenido como protagonistas a Killo y Marcela. Tras una fuerte discusión han quedado en evidencia las tensiones dentro de su equipo. La nominación de los Minions ha pillado por sorpresa a los Corocote, que cuando creían que el nominado iba a ser Isra, han pintado la cara a Raquel.

Los azules no han entrado con buen pie al campamento, sobre todo Elazar. La llegada al "pobresito" por el barro ha superado al bombero, que ha terminado perdiendo los nervios y faltando al respeto a uno de los reporteros del programa. Una situación límite que ha mermado aún más los ánimos del equipo, con una Carra muy venida abajo tras el juego y al borde del abandono. Tanto, que los Corocotes, que han pisado por primera vez la isla de las caracolas, no han dudado en nominarla en la asamblea al considerar que tenía la cabeza fuera de la aventura y necesitaba un "punch" para continuar. Además, los de Gorka han tenido que digerir las declaraciones que hizo Jime en su salida donde dijo que lo mejor para el equipo era que se extinguiera. El tercer duelista dependía de la decisión de su capitán, que ha actuado estratégicamente colocando el collar a Elazar en el campamento, según él para no perder a dos integrantes en el duelo, dando por hecho que elegirían a Carra.

Los Yocahus han llegado al campamento pobre resignados por el juego del equipo Guabán y esperando que el karma hiciese su trabajo. Killo ha dado un paso adelante por su equipo y se ha presentado voluntario para ir a duelo, aunque finalmente no se ha puesto a prueba por el desenlace con Elazar. La que respira tranquila una semana más es Saioa, que ha recibido la inmunidad por parte de los amarillos. Pero no es oro todo lo que reluce, y las tensiones en el equipo empiezan a hacer mella; han tenido que lidiar una vez más con un terrible bajón anímico de Marcela, a quien parece que la aventura le está quedando grande y está convencida de abandonar. La de Busturia no es el única que está de bajón; Sebas no encuentra su sitio dentro de los Yocahus y se ha quedado a gusto rajando de lo que realmente piensa de sus compañeros.

Y el que no levanta cabeza en el equipo de los yogurines sigue siendo Ekhi, que, a pesar de haber ganado ha confesado estar sobrepasado y ha tenido un tremendo bajón. Aun así, han podido disfrutar de la tranquilidad del campamento rico tras haberse convertido en los grandes estrategas de la jornada. Eso sí, sin comida, porque solo les esperaban unas mosquiteras como premio.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:30, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.