El Conquistador del Fin del Mundo A las 22:25 Un juego sin precedentes, este lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 14/03/2025 12:41 (UTC+1) Última actualización: 14/03/2025 12:47 (UTC+1) La aventura avanza a un ritmo vertiginoso y, este lunes, los equipos vivirán algo que lo cambiará todo, para bien o para mal. Un nuevo correo llegará a los campamentos y descolocará por completo a los equipos. Se huelen que algo importante está a punto de suceder, y no se equivocan.

Yocahus, Corocotes y Guabanes se enfrentarán a un capítulo especial donde vivirán un super juego que puede cambiar el destino del ganador y tener un doloroso final para el perdedor. Una de las pruebas más completas hasta el momento que puede llevarles a la gloria o acarrear graves consecuencias. Y la decisión del futuro del equipo dependerá única y exclusivamente de su capitán.

Joana, Gorka y Osa tendrán un papel fundamental en este juego y la decisión que tomen marcará el futuro de uno de sus integrantes. Y es que, si llevan a su equipo a la victoria tendrán un premio espectacular, pero, además, el ganador contará con un privilegio individual que nunca se ha visto, el comodín de la inmunidad. Los capitanes se la jugarán a todo o nada eligiendo a un miembro de su equipo para desempeñar una labor especial, pero de estas tres personas quien llegue en tercer lugar se va, directamente, a casa. Descubriremos cuánto apuestan los líderes de los equipos y cuánto están dispuestos a arriesgar por conseguir la ikurriña, ¿a quién elegirán para llevar a su equipo a la victoria? ¿En qué consistirá la prueba?

Lo que está claro es que los equipos lucharán con uñas y dientes para ganar este juego especial, y si Gorka quiere salir del pozo en el que está metido su equipo, tendrá que tomar buenas decisiones. El líder Corocote no está pasando por un buen momento. Tras la decisión de mandar a Elazar a casa por sentirse traicionado, parece que cuenta con el beneplácito de su equipo, pero habrá que ver cómo se desenvuelven con uno menos, y si los ánimos les acompañan en el momento de la verdad.

Los Yocahu están al límite y aunque parece que son una familia bien avenida, la realidad es muy diferente, y la convivencia parece que les está superando. El choque de personalidades podría estar provocando una fractura en el equipo en la que puede que no haya marcha atrás. Todos hablan de todos a sus espaldas, pero veremos si finalmente saltan las chispas y el mal rollo termina chupándoles la energía, como le está pasando a Sebas, o consiguen darle la vuelta. Pero el colombiano no es el único de bajón en el equipo rojo. Marcela sigue montada en su montaña rusa particular y su actitud no pasa desapercibida para sus compañeros, que cada día se les hace más complicado convivir con la de Busturia. Y por si esto fuera poco, El Killo ha vuelto a estallar contra sus compañeros y descubriremos porqué.

En el otro lado de la moneda está el equipo Guabán, que tras despertar como nunca en el Tronkoala, tendrán que demostrar ahora si solo fue un espejismo o realmente han sacado la perrería que les faltaba para hacer frente a Yocahus y Corocotes. Pero lo que realmente preocupa ahora a los yogurines, es un miembro de su equipo. Ekhi sigue sin disfrutar de la aventura y amenaza con abandonar. Aunque parece que se ha dado un plazo de tres días para darle la vuelta a la situación, si pierden el siguiente juego, veremos cómo reacciona el benjamín del grupo.

Un super juego inédito hasta ahora en el que los capitanes se la juegan a todo o nada, el comodín de la inmunidad que todos quieren y decisiones trascendentales que marcarán el futuro de uno de ellos. Todo puede pasar en el noveno episodio de "El Conquistador del Caribe", a partir de las 22:30 en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis".

No olvides que se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.