El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 10 Tragedia Guabán; ¡Aratz, Ekhi y Filete, eliminados en el duelo de Puente Pilotes! EITB Media Publicado: 25/03/2025 00:53 (UTC+1) Última actualización: 25/03/2025 00:53 (UTC+1) Pese a que Aratz ha estado a punto de conseguir un banderín y salvarse, se ha caído en el último minuto, por lo que los tres han sido eliminados en el duelo de Puente Pilotes.

Cuando menos lo esperaban, se ha cumplido el peor de los presagios para el equipo Guabán. La aventura ha dado un giro totalmente inesperado tras el duelo fratricida de los amarillos que nadie ha sido capaz de superar. Y es que Aratz, Ekhi y Filete han dicho adiós a la aventura dejando a los Minions en graves problemas y al borde de la temida extinción con tan solo 6 participantes, al igual que los Corocotes. Un duro golpe para el equipo que termina con la trayectoria en el programa del que se había convertido en el rival absoluto y la gran promesa de este año, Aratz. El campeón de OCR, que todos consideraban invencible, ha caído en su tercer duelo truncándose su sueño de convertirse en Conquistador del Caribe.

Los tres guabanes se han enfrentado a uno de los duelos más duros hasta el momento en "El Conquis", Puente Pilotes. Una prueba donde debían construir el camino más corto para conseguir tres banderines usando una tabla como puente para pasar de un pilote a otro, pero que se ha convertido en un verdadero suplicio para ellos. Tras más de una hora, ninguno de los tres ha conseguido ni siquiera un banderín, y eso los ha mandado directamente a casa. Tan solo Aratz ha estado a punto de conseguirlo tras no parar de intentarlo y caerse en numerosas ocasiones, la más dolorosa a un tramo de conseguir el banderín que le aseguraba la continuidad, pero se ha caído cuando quedaba solo un minuto para finalizar la prueba. En cambio, Ekhi y Filete, que ya han llegado al duelo con una actitud más derrotista, no han sabido dar con la técnica adecuada y apenas han conseguido pasar del primer pilote. Un auténtico drama para el equipo y su capitán, que han visto cómo se quedaban sin tres compañeros de un plumazo.

Este trágico desenlace ha sido consecuencia directa de la tensa asamblea que han vivido los Guabanes y que ha marcado un antes y un después en el equipo antes del duelo decisivo. Los amarillos han llegado a la Cueva de las Caracolas con una supuesta estrategia clara a seguir fraguada en el campamento, pero todo ha cambiado en el último minuto. Después de que se ofrecieran varios voluntarios para el cara a cara contra su compañero Aratz, la idea de los amarillos era nominar a Iradi en la asamblea, pero no ha sido así. Al parecer, una conversación de los chicos en la lancha de camino a la cueva ha hecho dudar a las chicas de sus verdaderas intenciones y eso ha cambiado el rumbo de las nominaciones. Pati ha recibido la inmunidad por parte de los Yocahu, Maider ha sido la primera en clavar la lanza a Filete, las chicas la han seguido y, sin comerlo ni beberlo, el de La Txantrea ha acabado siendo el nominado del equipo Guabán. Este movimiento de última hora ha provocado el enfado de los chicos, en concreto de Santa, que ha recriminado a sus compañeras el cambio de estrategia. El tercer nominado no ha sorprendido a nadie; Osa no ha dudado en darle el collar a Ekhi, que ya se había ofrecido voluntario previamente. Una nominación que ha llegado tras sus múltiples bajones anímicos y amagos de abandono.

Mientras tanto en los otros dos campamentos, tanto Yocahus como Corocotes viven ajenos a los últimos acontecimientos. Los azules sobreviven al campamento muy pobre con la idea de la extinción sobrevolando el ambiente, mientras que los rojos esperan haber dado en el clavo pintando la cara a Aratz. Eso sí, los de Joana, a pesar de estar en el campamento rico, han vivido otro de los bajones de uno de sus compañeros. Sebas está convencido de abandonar la aventura acusado de un intenso dolor en el oído, y el futuro del colombiano está en el aire a pesar de los ánimos de sus compañeros. Si Sebas termina abandonando será una baja importante en el equipo rojo que hasta ahora parece invencible.

