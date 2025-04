El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 13 Hámsteres al límite, el lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 11/04/2025 07:00 (UTC+2) Última actualización: 11/04/2025 07:56 (UTC+2) Los "Corobanes" tendrán que organizarse para derrotar a los Yocahu, aunque veremos que uno de ellos sufrirá un accidente con la esfera; ¿cuáles serán sus consecuencias? ¿Quién se llevará la inmunidad? Lo veremos el lunes, a las 22:20, en ETB2 y eitb.eus. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Ni la nueva etapa de la aventura ha conseguido que Gorka dé con la tecla definitiva para que los Corocotes disfruten de las bondades del campamento rico. La falta de confianza en la última prueba les jugó una mala pasada y han vuelto a perder a otro miembro igualándose en número a los Yocahus. Pero si alguien respira tranquila en el equipo es Ainhoa, que, por fin, ha podido demostrar su valía en un duelo y volverá al campamento con más "punch" que nunca, dispuesta a poner en su sitio al capitán. Veremos el cruce de acusaciones entre ambos, que promete ser uno de los momentos más tensos entre los azules. Por otro lado están los antiguos Guabanes, que vivirán todo esto desde la barrera, pero si pierden habrá que ver si lo usan en su beneficio en la asamblea o si siguen defendiendo que son un equipo unido y sin distinción de colores. Lo que está claro es que, si no quieren tener problemas, tendrán que organizarse para derrotar a los Yocahu que, por tercera semana consecutiva, han disfrutado de la ikurriña, aunque sin mucha alegría.

Si esto sigue así, los Yocahus morirán de éxito aunque con hambre, y es que no hay otra palabra que se escuche más en el campamento rico. Los rojos no se conforman con ningún premiazo y cada vez están más enfadados con sus recompensas. A pesar de estar casi empadronados en su casita roja, parece que nada les vale. El ambiente está caldeado y la tensión es más que evidente. Nuevas discusiones protagonizarán varios momentos desagradables entre los rojos que pueden crear una nueva brecha en el equipo. Marcela volverá a ser el centro de una de esas discusiones a cuenta de unas zapatillas, pero no será la única implicada en una nueva bronca. ¿Quiénes serán los protagonistas de esa nueva bronca en el equipo?

Habrá que ver qué estrategia siguen ambos equipos para asegurarse su continuidad en la aventura ahora que la unificación cada vez está más cerca. Esta semana tienen una nueva oportunidad para jugárselo todo en uno de los grandes clásicos de "El Conquis", una prueba que nunca deja indiferente a nadie. El juego de los hámsteres nos mantendrá con el corazón en un puño hasta el final y viviremos un gran susto. Resolveremos qué miembro del equipo Corocote sufre un accidente con la esfera y sus consecuencias.

Una prueba que nunca defrauda y donde los "Corobanes" tendrán una nueva oportunidad de conseguir la ikurriña y darles una cura de humildad a los Yocahus, que ya se creen invencibles y capaces de hacer historia. Emoción asegurada hasta el final, estrategias sorprendentes y nuevas broncas en ambos equipos que pueden marcar un punto de inflexión en la aventura. Todo esto y mucho más en el episodio trece de "El Conquistador del Caribe", hoy, a las 22:25, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.