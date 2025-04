El Conquistador del Fin del Mundo Resumen del episodio 14 "Puente pilotes" hace su propia selección; Xego elimina a Nahikarita y a Saioa EITB Media Publicado: 22/04/2025 01:10 (UTC+2) Última actualización: 22/04/2025 01:10 (UTC+2) Los Corocotes han ganado el juego de inmunidad de los cangrejos en el desempate. Previamente, Chivite ha dicho adiós a la aventura por su golpe en la cabeza. Xego ha demostrado que el duelo de Puente pilotes se podía superar, y ha eliminado a sus compañeras Saioa y Nahikarita. Nahikarita y Saioa, eliminadas de "El Conquistador 21". Imagen obtenida de un vídeo de EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Tras varias semanas consecutivas en el infierno, la suerte ha cambiado, por fin, para los Corocotes. Los azules han demostrado tener hambre de victoria y han hincado el diente con todas sus ganas a los cangrejos en el juego de inmunidad, lo que les ha hecho ganar la ikurriña y respirar tranquilos. En la otra cara de la moneda, los Yocahus que, cuando ya estaban convencidos de hacer historia siendo el equipo invencible, se han dado de bruces con la cruda realidad. Una cura de humildad para los de Joana que han visto cómo han perdido a dos miembros de su equipo de un plumazo en la repetición de uno de los duelos más complicados de la aventura. Saioa, que se ha inmolado y ha acabado en la palestra, y Nahikarita, nominada inesperadamente por su capitana, dicen adiós a la aventura y a su sueño de llegar todos los rojos a la tan ansiada unificación.

Las dos chicas Yocahu y Xego, con la cara pintada por los Corocote, se han enfrentado al que ya se ha convertido en uno de los duelos más icónicos de esta edición, Puente pilotes, el mismo que no pudieron superar los tres guabanes Aratz, Ekhi y Filete provocando un auténtico drama en el equipo amarillo y marcando un antes y un después en la aventura. En esta ocasión, el resultado ha sido diferente gracias a la hazaña de Xego. El fighter ha dado todo un espectáculo completando dos veces el recorrido hasta el primer banderín y demostrando una fuerza y equilibro ejemplares que le han asegurado su continuidad en los Haitises. No ha ocurrido lo mismo con Nahikarita y Saioa que, aunque no han parado de intentarlo, ni siquiera han pasado del primer pilote.

El viento ya no sopla a favor de los Yocahu y se ha demostrado en el juego de inmunidad. Ambos equipos han vivido una de las pruebas más salvajes hasta el momento donde tenían que conseguir el máximo número de cangrejos transportándolos de unos a otros con la boca y con las manos atadas. Estos crustáceos se le han resistido al equipo rojo, en parte por el torpe trabajo de Álex, que se ha convertido en el lastre de su grupo, bloqueado por el miedo a los pellizcos, de los que nadie se ha librado. Pero no ha sido el único, Pati también ha tenido dificultades en el juego y todo ello ha hecho que ambos equipos terminasen con el mismo número de cangrejos. El ganador se ha decidido en un emocionante desempate donde los azules han conseguido darle la vuelta al miedo y destronar a los rojos arrebatándoles el campamento rico. Una victoria que sabe mejor teniendo en cuenta cómo han empezado. Y es que los Corocote, por fin, han recuperado la ikurriña, aunque han perdido a Chivite antes de jugar, ya que ha tomado la decisión de no continuar en la aventura tras el golpe en la cabeza con la bola de hámster. Y a punto ha estado Gorka de tener otra baja: Ainhoa ha sufrido una fuerte reacción alérgica en el campamento por las picaduras que la ha dejado fuera de juego. Una situación que han criticado los Yocahu sin conocer su estado de salud. Afortunados en el juego, pero desafortunados con la ruleta. A los Corocotes se les ha puesto en la tesitura de llevarse un pedernal como premio para hacer fuego o tentar a la suerte. El ansia por comer les ha hecho elegir la segunda opción y, tras darle a la ruleta, han tenido que conformarse con una dolorosa calavera.

Después de tantas semanas, los Yocahus han vuelto a pisar el campamento muy pobre donde han tenido que subir el ánimo a Álex, decepcionado por su error en el juego. Una decepción que no ha servido de excusa para presentarse como voluntario a duelo y que sus compañeros tampoco han tenido en cuenta. Los rojos han llegado a la cueva de las caracolas con una estrategia clara y sin sorpresas. La Ratxel ha recibido la inmunidad por parte de los Corocote y eso ha truncado su deseo de ir a duelo a pesar de haberse ofrecido previamente. Así que las lanzas han cambiado de rumbo y han recaído en Saioa, que también había pedido ese "punch" tras varios días de bajón. La última decisión estaba en manos de la capitana, que ha pasado la noche sola en la cueva meditando mientras el resto de su equipo volvía al campamento. Ya al día siguiente, Joana ha sorprendido a todos poniendo el collar a Nahikarita por su falta de confianza y eximiendo de toda culpa a Álex, que se ha ido de rositas a pesar de haber sido un lastre de los rojos.

Mientras tanto, en un mundo paralelo, los Corocotes han disfrutado de una placentera jornada en el campamento rico que su capitán ni siquiera conocía. Y como el hambre agudiza el ingenio, los azules han usado el kit de pesca y han comido pescado crudo y unos frutos que, sin saberlo, complicarán su aventura.

No te pierdas los episodios de "El Conquistador del Caribe", los lunes, a las 22:25, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.