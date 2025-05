El Conquistador del Fin del Mundo Avance del episodio 16 Una unificación de vértigo, el lunes, en "El Conquistador del Caribe" EITB Media Publicado: 01/05/2025 16:30 (UTC+2) Última actualización: 01/05/2025 16:30 (UTC+2) La unificación arranca con los 14 concursantes frente a los temidos trampolines que vienen con una gran recompensa para quien gane, pero con consecuencias terribles para quien pierda. No te pierdas "El Conquis", el lunes, a las 22:25, en ETB2 y eitb.eus. 0:29 Whatsapp

Los equipos pasan a ser historia. De los 37 participantes que comenzaron la aventura solo 14 podrán demostrar que merecen llegar a la final y convertirse en el nuevo Conquistador o Conquistadora del Caribe. Una cuenta atrás donde ocho chicas y seis chicos competirán en una emocionante carrera individual por la ikurriña.

La ansiada unificación ya ha llegado y lo ha hecho con más sorpresas de los esperado. Tras la debacle Yocahu estas dos últimas semanas, el equipo Corocote ha logrado colocar a siete integrantes en esta fase, los mismos que los rojos. Una nueva etapa donde ya no existen los colores ni el apoyo de los capitanes y cada participante competirá por sí mismo. Ahora más que nunca, llegarán nuevas estrategias y alianzas para llegar más lejos. La gran incógnita será descubrir si siguen siendo fieles a sus antiguos colores o los que eran sus enemigos se convierten en aliados. Y es que, en esta nueva fase, todo vale con tal de ganar la inmunidad.

Los rojos llegan más debilitados que nunca a esta fase, dispuestos a protegerse entre ellos y seguir tramando estrategias grupales. Pero habrá que ver qué ocurre ahora con Marcela, convertida en toda una heroína tras el duelo de la tirolina donde eliminó a Famo. Sus compañeros parecen estar hartos de sus problemas en la convivencia, pero descubriremos si los arrastran en la unificación o siguen yendo a una para conseguir una final teñida de rojo.

Por otro lado, los Corocotes llegan siendo cuatro azules y tres amarillos; veremos si los antiguos Minions siguen respetando su nuevo color o se alían con los rojos para terminar definitivamente con sus antiguos compañeros. Además, después de varios encontronazos con Carra durante la aventura, viviremos el reencuentro de los Yocahu con ella. ¿Reinará en buen ambiente o, por el contrario, las antiguas rencillas complicarán la convivencia?

La etapa unificada no podía empezar de cualquier manera y qué mejor forma que los temidos trampolines para abrir boca. La recta final de la aventura comienza con el listón muy alto, un superjuego con una gran recompensa y consecuencias terribles para el que pierda. Una emocionante prueba que puede que no todos sean capaces de realizar. Carra ya ha confesado que el salto era uno de sus hándicaps, veremos si es capaz de hacerle frente a sus miedos y saltar o no. Pero la de Muskiz no es la única que ha mostrado sus reticencias con los trampolines, Ainhoa parece que tampoco está convencida con el juego. A estas alturas bloquearse y no saltar puede tener graves consecuencias.

Ganar la primera ikurriña de la fase unificada es clave, además el que lo consiga tendrá un premio especial nunca visto. Un nuevo campamento entrará en juego y descubriremos si los antiguos colores siguen pesando en la aventura y las estrategias que se traman. ¿Quién conseguirá la inmunidad? ¿Quién estará en el punto de mira de sus compañeros? Estas y otras incógnitas se resolverán en el episodio dieciséis de "El Conquistador del Caribe", hoy, a las 22:25 horas, en ETB2, en eitb.eus y en la APP de "El Conquis". Además, se pueden ver todos los episodios a la carta, tanto en la APP del programa como en la de EITB Nahieran y en el resto de plataformas digitales de EITB Media.