Tal Para Cual De lunes a viernes Anne Igartiburu vuelve con "Tal Para Cual", el exitoso concurso de ETB2 que pone a prueba a las parejas Publicado: 12/09/2025 10:48 (UTC+2) Última actualización: 12/09/2025 10:56 (UTC+2) El clásico concurso de ETB2 regresa con más ritmo, más risas y mucha más emoción. Tres parejas se enfrentarán a divertidos retos y preguntas que pondrán a prueba cuánto se conocen realmente. De lunes a viernes, a las 17:30 horas. Anne Igartiburu, presentadora de "Tal para cual"

A partir del próximo lunes, 15 de septiembre, Euskal Telebista da la bienvenida a una nueva etapa de uno de sus formatos más queridos: "Tal Para Cual", el clásico concurso de ETB2 que regresa con más ritmo, más risas y mucha más emoción. Y lo hace de la mano de una presentadora tan querida como especial: Anne Igartiburu, que vuelve a ETB para ponerse al frente de este espacio que celebra el amor, la complicidad y la diversión.

Cada tarde, tres parejas se enfrentarán a divertidos retos y preguntas que pondrán a prueba cuánto se conocen realmente. Desde anécdotas personales y conocimientos de cultura general, hasta gustos ocultos. Cada día, la pareja que más puntos obtenga podrá llevarse el bote final. "Tal Para Cual" es el escenario perfecto para descubrir si el amor y la intuición van de la mano y para ganar mucho dinero, si los concursantes logran demostrarlo.

Con el estilo cercano, elegante y empático que caracteriza a Anne Igartiburu, este espacio combina humor, emoción y momentos entrañables que conectarán con el público de todas las edades. "Tal Para Cual" no solo entretiene, sino que también muestra la diversidad de formas de quererse.

"Tal Para Cual" es mucho más que un juego: es una celebración diaria del amor, la conexión y la diversión compartida. Se emitirá de lunes a viernes, en ETB2, a partir de las 17:30 horas.