Cinco vascas en Lazio, el corazón del antiguo Imperio Romano

Vascos por el Mundo

VASCOS POR EL MUNDO

Carolina Calvo viaja a esta región de Italia para ver cómo viven allí Adriana Laespada, Laura García, Haizea Mariti, Begoña Alegria y Miren Mendiluce.

La reportera Carolina Calvo nos lleva de viaje a Lazio, una región de numerosos lagos, bellas montañas, de mar y sol, y con una historia fascinante. Bienvenidos al corazón del antiguo Imperio Romano!

Es un lugar de reyes, emperadores y papas: grandes figuras que hicieron a esta tierra el paraíso que es hoy en día. Bañada por el mar Tirreno, por estas costas pasaron las mercancías más codiciadas. Aquellas que llegaban aquí, a la conocida como ciudad eterna. Además de ser la capital de la República Italiana, Roma fue el lugar de nacimiento de uno de los mayores imperios de la historia y cuna de la civilización occidental. Perderse por sus calles es garantía de un viaje por el tiempo, en el que las musas aparecen por cualquier esquina.

En este viaje también vamos a descubrir la increíble zona de Castelli Romani. Situado en las colinas Albanas, en el pasado este lugar fue el favorito de las familias nobles de la capital y de los papas. Y qué decir de la espectacular Tívoli, una ciudad sobre el río Aniene conquistada por los romanos en el s. IV a.C.

Pasen y vean una región todopoderosa, capaz no sólo de conquistar a los vascos y vascas que aquí viven, si no de conquistar el mundo entero.

Ongietorri a "Vascos por el Mundo en Lazio"

Adriana Laespada.

Adriana Laespada

Adriana es de Bilbao, tiene 27 años y es toda una artista, en muchos campos: es asistente de dirección en la Ópera, preparándose para ser futura directora, además de gestora cultural, fotógrafa, cantante y actriz. En esta fase, lleva en Roma desde noviembre de 2019. Estuvo también gran parte de 2016 y entre 2017 y 2019 vivió y trabajó en diferentes ciudades de Italia (Milán, Treviso, Verona, Bergamo…).

Estudió en el colegio Jesuitas Indautxu y después Bellas Artes en la Universidad del País Vasco y actualmente trabaja como gestora cultural en la Embajada de España con una beca MAEC-AECID a la vez que estudia arte dramático y dirección teatral en la Escuela "Teatro Azione" de Roma.

Vive con su pareja, Valerio, un actor siciliano residente en Roma que le robó el corazón. Él regenta un restaurante vegano donde Adriana echa una mano. De Bilbao echa de menos el tamaño de la ciudad, mucho menor que Roma, y añora el hecho de llegar a la naturaleza desde el portal de su casa.

Adriana nos enseña una Roma diferente, alternativa y muy curiosa. Empezamos con ella en el Coliseo Romano, llamado en la antigüedad Anfiteatro Flavio, es el anfiteatro más grande construido durante el Imperio Romano y uno de los monumentos más visitados del mundo. Realizado en ladrillo y cubierto con travertino se dividía en cinco niveles con una capacidad para más de 50.000 personas.

Después, visitamos el Teatro dell'Opera, conocido históricamente como teatro Constanzi es un teatro de ópera de Roma, Italia. Fue inaugurado el 27 de noviembre de 1880 en presencia del rey Humberto I de Italia. Vemos el teatro porque aquí Adriana ha trabajado como asistente de dirección. Iremos a conocer a su novio, Alexio, y al restaurante de comida vegana donde Adriana pasa gran parte de su tiempo.

Después, nos vamos al Barrio de Garbatella, un lugar caracterizado por ser un barrio «rojo» debido a que durante la segunda guerra mundial alojó a numerosos miembros de la resistencia pertenecientes a partidos de izquierda. Allí nos muestra la Basílica de san Pablo Extramuros, la segunda más grande de Roma.

Laura García.

Laura García

Laura es de Berango y lleva casi 4 años en Lazio. Con Laura visitamos la zona costera de Santa Severa, en el mar Tirreno, la parte del mar Mediterráneo que se extiende al oeste de la península italiana entre las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia y las costas continentales de Toscana, Lacio, Campania y Calabria. Después, y visitamos el castillo de Santa Severa, uno de los monumentos más importantes de interés histórico y arqueológico del litoral tirreno al norte de Roma.

Haizea Mariti.

Haizea Mariti

Haizea Mariti es de Bilbao, tiene 28 años y vive en Roma desde hace cuatro. De madre bilbaína y padre italiano, esta joven aúna lo mejor de cada país. Una beca la trajo a Roma, donde quería vivir al menos por un tiempo, para conocer la otra mitad de sus orígenes. Trabaja en la sede italiana del servicio Jesuita a Refugiados, organización jesuita fundada por el bilbaíno Pedro Arrupe. Pero, desde hace poco, Haizea tiene un segundo trabajo, la fotografía. Se dedica a hacer reportajes fotográficos ambientados en Roma.

Con Haizea visitamos los conocidos como "Castelli Romani": dieciséis pueblos diseminados a lo largo de las Colinas Albanas, llenos de encanto, gastronomía, patrimonio y vistas inolvidables de lagos y montañas. Empezamos en Nemi, donde se produce la fresa más famosa de Italia, que se cultiva en tierra volcánica y Castel Gandolfo es, sin duda, el más conocido. Es un pueblo pequeño, pero con muchísimo encanto. Tiene calles de piedra y pequeñas plazas con sabor antiguo, desde las que se adivinan los paisajes de postal que lo rodean. Pero es más conocido que sus vecinos por ser el lugar de veraneo elegido por los papas de Roma desde el siglo XVII. Visitamos el Palazzo de Castel Gandolfo, un precioso palacio en un lugar idílico, asomado al Lago Albano. Haizea nos presentará a Remo, su pareja, y nos llevarán a comer una deliciosa pasta romana. Terminaremos con esta pareja pedaleando en el lago Albano.

Begoña Alegría.

Begoña Alegría

Begoña es de Vitoria, tiene 56 años, y lleva en Roma desde septiembre de 2020. Es periodista y ha ejercido como tal en Bilbao, Madrid y ahora en Roma. Llegó a esta ciudad sola para hacerse cargo de la corresponsalía de TVE. Aunque su familia no está en Roma, cada 15 días recibe la visita de su marido. Begoña estudió en Vitoria el colegio, el bachiller en Donostia y la carrera en Navarra. Y aunque hace ya muchos años que dejó Euskadi, no se acostumbra a estar fuera de su tierra. Dicen que italianos y vascos se parecen en carácter, pero ella opina que hay muchas diferencias. Por ejemplo, no les gusta el interior de los bares, cosa que a los vascos les encanta y asegura que echa mucho de menos el ir de pintxopote y moverse de barra en barra.

Conocemos a Begoña en Largo di Argentina, uno de los lugares más populares de la capital porque fue el lugar donde tuvo lugar la conspiración mortal contra Julio César en los Idus de marzo del 44 aC. Visitamos el exterior del Teatro Marcelo, un antiguo teatro romano cuya construcción fue iniciada por Julio César poco antes de su asesinato, siendo terminado por orden de Augusto. Se considera uno de los primeros espacios escénicos permanentes de la capital.

Después, vemos la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, una ciudad estado ubicada dentro de Roma, Italia, es la sede central de la Iglesia Católica Romana. Es el hogar del Papa y es un tesoro de la arquitectura y el arte icónicos. Muy cerquita de allí, en Via della Conzioliazione, se encuentra la corresponsalía de TVE donde Begoña trabaja, que vamos a visitar y donde sabremos cómo es el día a día en esta redacción.

Más adelante, nos adentramos en otro de los rincones con más encanto de la ciudad eterna: el ghetto judío de la ciudad, el ghetto ebraico, integrado en el barrio de Sant'Angelo. Entre sus murallas, a lo largo de los siglos, la comunidad hebrea creció tanto que los pisos comenzaron a apiñarse unos encima de otros en un entorno falto de las medidas, y de los derechos, más básicos. Una vez cada 15 días la recibe la visita de su marido, Juantxo, y da la casualidad de que este fin de semana estará con nosotros. Juan es de Bilbao, y seguidor del Athletic y poco a poco, se está enamorando de Roma, hasta tal punto que no descarta venir a vivir con su mujer una vez jubilado.

Con ellos vamos a la plaza Campo di Fiore, donde probamos el tradicional "aperitivi" romano. Para terminar, nos despedimos de manera romántica desde la orilla del río Tevere.

Miren Mendiluze.

Miren Mendiluze

Miren tiene 27 años, es de Donostia y vive en Roma desde hace un año y medio. Llegó a Lazio desde Burundi por un traslado en su empresa. No vino sola, ya que la acompaña Pablo, su marido, que también trabajaba en Burundi. Miren estudió en el cole de Jesuitas de Donostia, después ADE y Derecho en Deusto, Donostia y, finalmente, un Máster en Abogacía por la UNED. Trabaja en la oficina internacional de una ONG (JRS) dando apoyo en temas financieros a las oficinas y operaciones de la ONG en algunas regiones africanas: Grandes Lagos, África del Oeste y África del Sur. Se siente feliz y realizada en un equipo de profesionales de todo el mundo, donde las experiencias y culturas se mezclan en un ambiente de trabajo muy sano. Pero asegura que echa de menos salir de trabajar y tomar algo con amigos, la playa, el tamaño y la comodidad de la ciudad y la comida.

Con Miren, vamos a conocer una de las zonas más bonitas de Lazio como es Tívoli. Tívoli, antigua Tibur, es una ciudad italiana de la provincia de Roma, en la región del Lazio. Se ubica en la margen izquierda del río Aniene (antiguo Anio), al noreste de Roma. Fue una localidad romana de gran belleza por su paisaje agreste, de bosques escalonados y cascadas, lo que le daba un clima más fresco que Roma. Se convirtió en lugar favorito de veraneo en los tiempos del Imperio romano.

Visitamos Villa Gregoriana, un parque localizado a los pies de la acrópolis antigua de la ciudad. En 1832 el Papa Gregorio XVI impulsó una grandiosa obra de ingeniería hidráulica para contener la continua crecida del Aniene, canalizando sus aguas en un doble túnel excavado en el monte Catillo y luego hinchándolos artificialmente, dando vida así al salto de 120 metros del nuevo Gran Cascada, segundo en Italia después del Marmore.

Después, volvemos a Roma para visitar la plaza e iglesia de San Ignacio, patrón de Gipuzkoa y Bizkaia y fundador de la Compañía de Jesús. Miren está muy unida a esta congregación porque estudió en ella y desempeña su carrera profesional en el servicio al inmigrante de la misma. Acabamos en su casa, un piso pequeño pero muy bien ubicado literalmente a 20 metros del Panteón. Allí, conoceremos a su marido, Pablo, un catalán con el que se casó hace 2 años. Con la pareja terminaremos el día desde las impresionantes vistas del mirador de los Museos Capitolinos.