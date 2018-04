Sociedad

Se reanudan las protestas

Miles de personas muestran su indignación por la sentencia de 'La Manada'

Agencias | Redacción

27/04/2018

Las calles de Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Pamplona han sido de nuevo el escenario de las protestas por segundo día consecutivo.

Las movilizaciones, que durante el día de ayer se sucedieron en diferentes puntos de Pamplona en protesta por la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a los cinco acusados de "La Manada" por abusos sexuales, se han reanudado esta mañana con una concentración en el Palacio de Justicia.

En respuesta a la convocatoria realizada a través de las redes sociales por colectivos femenistas, cientos de personas, muchas de ellas mujeres jóvenes, se han congregado en el Palacio de Justicia al grito de "no es abuso, es violación".

Allí, encabezadas por una pancarta en la que se leía "No es no. Justicia", en euskera y castellano, han coreado consignas como "esto sí es terrorismo" o "esta justicia es una mierda" y han pedido la inhabilitación del magistrado que emitió un voto particular pidiendo la absolución de los acusados.