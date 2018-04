Sociedad

Protestas

La indignación por la sentencia de ‘La Manada’ llega a Hollywood

eitb.eus

27/04/2018

Las actrices Jessica Chastain y Rose McGowan han manifestado su indignación por la decisión judicial mediante sus redes sociales.

Después de conocer la sentencia del caso de ‘La Manada’, varias actrices han mostrado su indignación en las redes sociales, y también las de Hollywood. La última en expresar su enfado ha sido la actriz y productora Jessica Chastain en su cuenta de Twitter, con la frase “No es abuso. Es violación”.

“Cinco extraños le dijeron a una adolescente intoxicada que la acompañarían a su coche. En cambio, la llevaron a otro lugar donde la grabaron violándola en grupo”, ha escrito en Twitter. Y después, ha denunciado: “permanecer quieta y con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Eso no es abuso sexual. Es violación”.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 26 de abril de 2018

En otro mensaje, la actriz ha recordado cómo diferencia la legislación española el abuso sexual de la violación, “el primero no implica violencia o intimidación”. De esa manera, ha formulado una pregunta crítica con la definición: “¿Sin intimidación? Cinco extraños atrayendo a una mujer intoxicada a un sitio desconocido es increíblemente aterrador e intimidatorio. ¿Cuántas mujeres son asesinadas cada año?”.

"Under Spanish law, the lesser offence of sexual abuse differs from rape in that it does not involve violence or intimidation." No intimidation? 5 strangers luring an intoxicated woman to an unknown location is incredibly scary & intimidating. How many women are killed each year? — Jessica Chastain (@jes_chastain) 26 de abril de 2018

Por otra parte, la intérprete Rose McGowan, conocida por denunciar los abusos sexuales de Harvey Weinstein, ha comentado la sentencia en sus redes sociales acompañado de una noticia de BuzzFeed News, la cual trata de las protestas de indignación que ha habido en todo el Estado.

#TeSeCreo Protests Have Broken Out After Five Men Were Found Not Guilty Of Gang Rape In Spain - BuzzFeed News https://t.co/Fx9Xx2R8T9 — rose mcgowan (@rosemcgowan) 26 de abril de 2018

Así, Jessica Chastain y Rose McGowan se han sumado a las actrices españolas que han mostrado su descontento y que han protestado con los lemas conocidos “Yo sí te creo”, “No es abuso, es violación” y “No es no”. Entre ellas se encuentran Penélopez Cruz, Leticia Dolera, Natalia de Molina, Aura Garrido, Paz Vega, Blanca Portillo, María Valverde, Maribel Verdú, Paula Echevarría, Anabel Alonso, Úrsula Corberó o Aitana Sánchez Gijón.