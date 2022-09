La fachada del Kursaal mostrará este fin de semana un obra de arte digital

Euskaraz irakurri: Kursaaleko fatxadak arte digitaleko lan bat erakutsiko du asteburuan

Desde el jueves, 29 de septiembre, al domingo, entre las 20:30 y las 22:00 horas, la fachada del Kursaal mostrará Entremaliat, una instalación artística de diez minutos, "una pieza generativa abstracta".

Según la artista, "para Entremaliat me he basado en imágenes abstractas que no son aves ni peces pero que pueden ser las dos cosas o lo que cada uno que vaya a ver la obra pueda imaginar".

Entremaliat es la tercera instalación creada en Medialab Tabakalera y proyectada en la fachada del Kursaal.