Arte Kukuxumusu El Tribunal Supremo permite a Mikel Urmeneta dibujar personajes del "Universo Kukuxumusu" EITB Media Publicado: 26/12/2023 08:27 (UTC+1) Última actualización: 26/12/2023 08:27 (UTC+1) El Tribunal desestima así el recurso planteado por la empresa Kukuxumusu contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra en la que se establecieron los límites de la cesión realizada por Urmeneta a la empresa. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Mikel Urmeneta, en el programa de ETB "El Día de Mañana" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Auzitegi Gorenak "Kukuxumusu Unibertsoko" pertsonaiak marrazteko baimena eman dio Mikel Urmenetari

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso planteado por Kukuxumusu Ideas S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que estudió los límites al alcance de la cesión de derechos realizada a dicha sociedad por el creador de los personajes de Universo Kukuxumusu, Mikel Urmeneta.

El Supremo confirma que Urmeneta podrá realizar nuevos dibujos de los personajes "siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no poder ser considerados un plagio de alguno de cedidos".

En 2016, Urmeneta comenzó una iniciativa empresarial denominada Katuki Saguyaki, junto con otros dibujantes demandados, que hizo uso de dibujos cuyos derechos de propiedad intelectual habían sido cedidos a Kukuxumusu.

La Sala distingue ahora entre los dibujos (que sí fueron objeto de cesión) y los personajes (que no lo fueron). El Supremo constata, no obstante, que el margen que resta a los autores de los dibujos (Mikel Urmeneta y el resto de los dibujantes) para realizar nuevos dibujos de esos personajes del Universo Kukuxumusu es "reducido", en cuanto que los nuevos dibujos "deben ser tan distintos que no puedan considerarse un plagio de los que habían sido objeto de cesión", para no infringir el derecho de reproducción de la Ley de Propiedad Intelectual.