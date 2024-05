Refik Anadol, Tarsila do Amaral, Maria Helena Vieira da Silva y Barbara Kruger, en el Guggenheim en 2025

Euskaraz irakurri: Refik Anadol, Tarsila do Amaral, Maria Helena Vieira da Silva eta Barbara Kruger, Guggenheimen 2025ean

El equipo responsable del apartado artístico del Museo Guggenheim Bilbao ha adelantado al patronato algunos de los proyectos expositivos en los que el museo está trabajando para 2025, en la reunión de este órgano celebrada este lunes.

El año que viene, se programarán sendas exposiciones retrospectivas sobre la obra de dos artistas: Tarsila do Amaral, figura clave del modernismo brasileño, y la portuguesa Maria Helena Vieira da Silva, cuyo trabajo se sitúa entre la figuración y la abstracción.

Además, se ofrecerá una muestra sobre la obra reciente de Barbara Kruger, que sumergirá a los visitantes del período estival en entornos repletos de textos con los que interpela directamente al público, además de una significativa selección de dibujos y grabados procedentes del Museo de Bellas Artes-Galería Nacional Húngara que pondrá de relieve "el papel del dibujo en la expresión del ser humano".

PENSANDO EN TI, ES DECIR, EN MÍ, ES DECIR EN TI (THINKING OF YOU, I MEAN ME, I MEAN YOU )(Barbara Kruger) © Museum Associates/LACMA