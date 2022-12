Azkena Rock 2023 15-17 de junio The Pretenders, Incubus y Alter Bridge se suman al Azkena Rock N. V. | EITB Media Publicado: 14/12/2022 11:28 (UTC+1) Última actualización: 14/12/2022 12:01 (UTC+1) El festival gasteiztarra anuncia su cartel por días, y pondrá mañana a la venta las entradas. Ya estaban anunciados Rancid, Calexico Iggy Pop y Lucinda Williams. Escuchar la página Escuchar la página

The Pretenders, con Chrissie Hynde a la cabeza, actuará el viernes

El Azkena Rock Festival (15, 16 y 17 de junio en Mendizabala) suma nuevos artistas, y presenta su cartel por días. Estarán tocando en Vitoria, además de los ya anunciados Rancid, Iggy Pop, Lucinda Williams y Calexico, The Pretenders, Incubus, Alter Bridge, The Undertones, Liher, Ezpalak y muchos otros.

El jueves tocarán los históricos del punk rock Rancid, El Drogas con un repertorio centrado en las canciones de Barricada, Steve Earle, Liher, Monster Magnet, Lydia Lunch Retrovirus y la brasileña banda de garage Os Mutantes.

El viernes, llegará el turno de los hoy anunciados The Pretenders y su líder Chrissie Hynde, Incubus, que no pudieron tocar el año pasado, Bones of Minerva, Calexico, Earthless, The Guapos, Gwar, Matchbox, Pasadena, S8NT Elektric, banda del hijo de Slash (Guns N' Roses) y The Undertones.

La última jornada del festival estará protagonizada por Iggy Pop, al que acompañarán Lucinda Williams, Alter Bridge, The Bevis Frond, Lucero, Melvins, Brigade Loco, Ezpalak, Jim Jones All Stars, The Nude Party, Ana Popovic y Nat Simons & Cherie Currie.

Queensrÿche, anunciados en la anterior tanda, ha cancelado su gira europea y no estará en el Azkena Rock Festival.

La entrada para menores de 14 años será gratuita, el bono ya se puede comprar y las entradas de día se podrán comprar a partir de mañana, 15 de diciembre, a las 09:00 horas.