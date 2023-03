Azkena Rock 2023 15-17 de junio El Azkena Rock Festival cierra su cartel y anuncia horarios y distribución por escenarios N. V. | EITB Media Publicado: 23/03/2023 12:00 (UTC+1) Última actualización: 23/03/2023 12:00 (UTC+1) The Cleopatras, Mimi & The Miseries y Lost Cat completan la programacion en el espacio Trashville, y The Fuzillis actuarán el viernes en la Virgen Blanca. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

El Azkena Rock Festivla se celebrará entre los días 15 y 17 de junio Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Azkena Rock 2023: kontzertuen ordutegiak, egunez egun

Si vas a ir a la vigesimoprimera edición del Azkena Rock Festival de Vitoria los próximos días 15, 16 y 17 de junio para ver, entre otros, a Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge y El Drogas, ya puedes ir planificando tu ruta de escenario en escenario.

La organización ha anunciado ya los horarios de actuación y ha cerrado el cartel con The Fuzillis, que actuarán el Viernes en la Virgen Blanca, y The Cleopatras, Mimi & The Miseries y Lost Cat que completan la programación de Trashville.

Horarios:

Jueves 15

18:00 Apertura de puertas

GOD

19:05 OS MUTANTES

21:10 EL DROGAS (BARRICADA – 40º)

23:35 RANCID

RESPECT

18:15 LIHER

20:05 STEVE EARLE

22:30 LYDIA LUNCH RETROVIRUS

01:00 MONSTER MAGNET

TRASHVILLE

20:15 MIMI & THE MISERIES

22:30 THE KAISERS

01:00 NESTTER DONUTS

02:00 TURISTA BANG BANG

Viernes 16

VIRGEN BLANCA

13:30 THE FUZILLIS

MENDIZABALA

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 BONES OF MINERVA

19:15 CORDOVAS

21:40 THE PRETENDERS

00:30 INCUBUS

RESPECT

18:20 S8NT ELEKTRIC

20:25 EARTHLESS

23:15 CALEXICO

02:05 THE SOUNDTRACK OF OUR LIVES

LOVE

18:00 PASADENA

19:20 MATCHBOX

20:50 THE GUAPOS

23:30 THE UNDERTONES

01:50 GWAR

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

18:30 THE CLEOPATRAS

20:00 LOS TIKI PHANTOMS

22:30 THE REVEREND PEYTON'S BIG DAMN BAND

01:00 HOLA GHOST

02:30 MEOW aka DJ NU

04:30 THE LEGENDARY SHEIKS

Rat Hole

02:00 HOLY NOTE vs. MAD COBRA

04:00 BELLE BROWN

Sábado 17

VIRGEN BLANCA

13:30 CHUCK PROPHET & THE MISSION EXPRESS

MENDIZABALA

17:00 Apertura de puertas

GOD

17:30 EZPALAK

19:20 AMANDA SHIRES

21:30 LUCINDA WILLIAMS

00:20 IGGY POP

RESPECT

18:20 THE BEVIS FROND

20:25 ANA POPOVIC

23:00 MELVINS

01:55 ALTER BRIDGE

LOVE

18:00 BRIGADE LOCO

19:20 NAT SIMONS & CHERIE CURRIE

20:50 THE NUDE PARTY

23:15 LUCERO

01:50 JIM JONES ALL STARS

TRASHVILLE

Trashville A Go-Go!

18:30 LOST CAT

20:00 STEEL BEANS

22:15 WILD BILLY CHILDISH & CTMF

01:00 KING SALAMI AND THE CUMBERLAND THREE

02:30 ROCK&ROLL POLICE DEPARTMENT

04:30 CARMELA MARACAS & LUPITA MAMBO

Rat Hole

02:00 NINGÚN DJ

04:00 AYUKEN DJs

Los bonos están a la venta por 155 euros (100 para personas de 15 a 23 años, y gratuita para menores de 14), y las entradas de día a 50 euros para el jueves y 70 euros para cada una de las jornadas de viernes y sábado.