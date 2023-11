Música Primeros anuncios Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow y Arde Bogotá, primeros nombres del Azkena Rock Festival 2024 N. B. | EITB Media Publicado: 06/11/2023 11:14 (UTC+1) Última actualización: 06/11/2023 11:32 (UTC+1) El festival se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio, y también estarán sobre el escenario Glen Hansard o Ty Segall. El Festival activará una preventa especial del 7 al 9 de noviembre, mientras que el público general podrá adquirir sus entradas a partir del 10 de noviembre. Escuchar la página Escuchar la página

Después de batir récord de asistencia en 2023 con 48 500 personas, el Azkena Rock Festival anuncia sus primeros nombres para la edición de 2024 que se celebrará los días 20, 21 y 22 de junio.

Actuarán en Mendizabala Queens Of The Stone Age, Sheryl Crow, Arde Bogotá, Glen Hansard o Ty Segall

Además, actuarán St. Paul & The Broken Bones, All Them Witches y The Detroit Cobras. The Pleasure Fuckers se reúne ex profeso para una única actuación en Azkena Rock Festival para la que contarán con la voz de Scott Drake, de The Humpers. Con influencias de Fleetwood Mac o Led Zeppelin llegan a Azkena las poderosas jóvenes irlandesas Dea Matrona.

Azkena Rock Festival tendrá de nuevo tres jornadas en 2024, y activará una preventa especial del 7 al 9 de noviembre, mientras que el público general podrá adquirir sus entradas a partir del 10 de noviembre a las 10:00 horas en azkenarockfestival.com y seetickets.com/es.