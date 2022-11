Bilbao BBK Live 6-8 de julio Florence and The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze se suman al Bilbao BBK Live N. V. | EITB Media Publicado: 15/11/2022 09:53 (UTC+1) Última actualización: 15/11/2022 10:10 (UTC+1) Estas tres propuestas se unen a los ya anunciados Arctic Monkeys en el cartel del festival, que se celebrará en Kobetamendi entre el 6 y el 8 de julio. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Florence and The Machine, The Chemical Brothers eta The Blaze Bilbao BBK Livera batu dira

El festival Bilbao BBK Live, que se celebrará en Kobetamendi los próximos 6, 7 y 8 de julio, ha anunciado 24 nombres más a su cartel, en el que ya figuraba el grupo Arctic Monkeys. Entre los nuevos nombres destacan Florence and The Machine, The Chemical Brothers y The Blaze, que vuelven a Bilbao.

Además, también estarán sobre los escenarios de Kobetamendi The Lathums, 070 Shake, el grupo tuareg africano Tinariwen, Love of Lesbian, Ben Yart, Albany, Rojuu, Delaporte, Playback Maracas, Baiuca, Arde Bogotá, Colectivo Da Silva, Merina Gris y Bengo.

Basoa, el espacio para la música de baile, además, anuncia a Young Marco, Job Jobse, Ben Ufo, Dinamarca, Call Super y Violet.

La parte visual del festival estará fundamentada en el ensayo fotográfico del alicantino Vicente Paredes Supereuskadi, que muestra un viaje por la cultura y sociedad vascas a través de la mirada del fotógrafo.

Los bonos están a la venta en la web del festival por 159 euros, 20 más si se va a utilizar el camping.

Además, la organización se compromete a destinar 3 euros de cada entrada vendida a la reforestación de la zona incendiada en Balmaseda.