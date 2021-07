08/07/2021 10:16 Cine Festival de Cannes El cortometraje "La caída del vencejo" lidera la representación vasca en Cannes Natxo Velez | EITB Media El trabajo del director bilbaíno Gonzalo Quincoces compite en la sección Cinéfondation del festival de cine francés, que celebra su septuagésima cuarta edición después de suspenderse el año pasado. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El actor Lucas Ybarra protagoniza "La caída de vencejo", de Gonzalo Quincoces Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Tras tenerse que cancelar el año pasado a consecuencia del coronavirus, el Festival de Cine Cannes vuelve a brillar en 2021, test PCR y de antígenos cada 48 horas mediante y en julio, dos meses más tarde de su habitual emplazamiento en mayo.

Grandes cineastas como Wes Anderson, Sean Baker, Mia Hansen-Løve, Leos Carax, Asghar Farhadi, Sean Penn, Catherine Corsini, Jacques Audiard, Paul Verhoven y François Ozon mostrarán en Cannes sus nuevos trabajos al público y a un jurado encabezado por el cineasta estadounidense Spike Lee.

Spike Lee, en Cannes (Efe)

Pero más allá de los grandes focos, el cine vasco también tendrá representación en el festival francés, tanto en las secciones a competición como en los jurados y la parte dedicada a la industria del cine.

"La caída del vencejo"

El cineasta bilbaíno Gonzalo Quincoces ha visto cómo su cortometraje "La caída del vencejo", elaborado en la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya y producido por la propia escuela, ha sido uno de los 17 trabajos elegidos entre 1835 candidatos para participar en la sección Cinéfondation del festival, dirigida a escuelas de cine.

Gonzalo Quincoces, director de 'La caída del vencejo'

"Nos sentimos muy afortunados y felices por esta selección. Supone un reconocimiento a nuestro trabajo y esfuerzo", explica Quincoces, "más aún siendo el Festival de Cannes". De hecho, la simple inclusión de la película en la sección ya está suponiendo un espaldarazo para el proyecto: "Estar en el festival nos va a dar crédito, estoy seguro, aunque sea en mayor o menor medida. Ya se están abriendo varias puertas, y aún no hemos llegado a Cannes", dice.

"La caída del vencejo" está localizada en el ambiente industrial de los años 80 a orilla de la Ría de Bilbao, y cuenta la historia de Kepa (interpretado notablemente por Lucas Ybarra), un joven asfixiado por su entorno y condenado a aceptar su papel y frustrar sus pasiones. "En mi opinión, nuestro entorno es una especie de molde. Algunos son más amplios o cómodos, pero otros pueden llegar a asfixiar. Dependiendo de muchas cosas, nuestro entorno puede ayudarnos y favorecernos; o al contrario, reprimirnos. Lo importante en el segundo de los casos es que el individuo sea valiente e intente cambiarlo", explica Quincoces.

Después de su paso por Cannes, donde mostrará la película el martes, 13 de julio, Gonzalo Quincoces seguirá trabajando en "un proyecto que llevo unos meses escribiendo y está aún por afinar. Creo que no muy tarde llegará a desarrollo y verá la luz".

1:17

Nos despedimos de él deseándole suerte en su aventura festivalera, en la que se enfrentará a un jurado en el que también habrá presencia vasca: Carlos Muguiro (Elizondo, 1966), director de la Elias Querejeta Zine Eskola de San Sebastián, es uno de los seis miembros del jurado de la sección Cinéfondation.

Jurado vasco

Muguiro, cineasta, docente y comisario cinematográfico, nos explica que buscará en las 17 películas que participan en la sección "una predisposición hacia el asombro, que renueve ante la pantalla blanca una expectativa muy singular sobre lo que puede ocurrir en ese rectángulo, una expectativa anclada seguramente en las primeras experiencias cinematográficas".

Carlos Muguiro (EQZE). Foto: Iñigo Royo.

"Para mí el metraje no es un factor determinante a la hora de valorar una película. En cambio, sí me parecen importantes otros factores, como la conciencia de que toda obra crea una forma, es decir, la idea de que el cineasta crea formas cinematográficas; además, la asunción de riesgos, el trabajo desde la propia película y desde su necesidad interna, la pulsión de trascender lo singular y personal, el compromiso con el valor imaginal, nada inocuo ni inocente, de las imágenes, su relación con la tradición o su genealogía cinematográfica, etc", nos explica Muguiro.

Marché du Film

Además, el cine vasco no dejará pasar la oportunidad que supone el Marché du Film del Festival de Cannes. Se presentarán en ese espacio reservado a la industria cinematográfica diez proyectos que se encuentran en diferentes fases: '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola; '50 picogramos. Una sátira deportiva', de David Pérez Sañudo; 'Bayo Bayo Baby', de Raúl de la Fuente y Amaia Remirez; 'Black is beltza: Ainhoa II', de Fermín Muguruza; 'Cabeza y corazón', de Ainhoa Andraka; 'Una vida no tan simple', de Félix Viscarret; 'Tetuán', de Iratxe Fresneda; 'The Sound of Cracking', de Ander Iriarte; 'Unicorn Wars', de Alberto Vázquez (UniKo); y 'Winnipeg, el barco de la esperanza', de Elio Quiroga y Beñat Beitia.

'Winnipeg, el barco de la esperanza', de Elio Quiroga y Beñat Beitia

Y por si fuera poco…

Además, el Festival Internacional de Cine y Video Experimental de Bilbao Bideodromo es este año el invitado especial en el Festival de Cine de Arte Aviff de Cannes, que se celebra del 9 al 11 de julio.

Durante el festival, se presentarán seis films de artistas bilbaínas, además de una selección de entre las autoras galardonados en las diferentes ediciones de Bideodromo, creado en 2011.