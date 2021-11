19/11/2021 11:13 Cine Entrevista "'Historia de un volante' acompaña a la familia en estos 41 años de búsqueda" Natxo Velez | EITB Media La película sobre la desaparición forzada de José Miguel Etxeberria Álvarez, "Naparra", miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, llega a los cines este viernes. Escuchar la página Escuchar la página

A Eneko Etxeberria no le gustaría que el peso del volante que guarda en casa, último recuerdo de su hermano José Miguel, llegue a manos de su hijo Oier. Ese volante, recuperado por el padre de José Miguel y Eneko en 1980, cuando los gendarmes le avisaron de que el coche de su hijo había aparecido en Ziburu, conduce al sufrimiento, el abandono, el dolor y la imposibilidad de cerrar heridas por no saber qué ocurrió con José Miguel, hecho desaparecer en el contexto de la guerra sucia de los 80, en una acción reivindicada por el grupo parapolicial Batallón Vasco Español.

Eneko, protagonista del documental "Historia de un volante", dirigido por Iban Toledo e Iñaki Alforja, lleva dos tercios de su vida luchando por poder terminar el duelo, por poder apoyar el luto en una base sólida. Su padre y su madre se fueron sin saber qué ocurrió con José Miguel, entre informaciones contradictorias y silencios eternos. Y no quiere lo mismo para su hijo.

Los directores Iban Toledo e Iñaki Alforja acompañan en esta película, que cuenta con la participación de EITB, la pelea sin tregua de Etxeberria por encontrar el descanso, ganar al olvido y a la ocultación de toda información, y conseguir ser finalmente Eneko Etxeberria, no tanto "el hermano de Naparra".

Hablamos con Alforja sobre la película, que llega a las salas después de haberse visto en la pasada edición del Zinemaldia de San Sebastián.

¿Qué os empuja a retratar la lucha de la familia Etxeberria Álvarez y por qué llega la película en este momento?

Necesitamos contar lo vivido, y necesitamos hacerlo no como un ajedrez en blanco y negro, sino como un gran puzle donde sin una de las piezas no podemos entender lo ocurrido.

Habéis pasado mucho tiempo con Eneko Etxeberria, hilo conductor de la película. ¿Qué secuelas creéis que le ha generado la herida abierta de la desaparición forzada de su hermano y la imposibilidad de cerrarla?

Una desaparición forzada es, según la definición de la O.N.U., una violación de los derechos humanos de la persona hecha desaparecer, pero también de sus familiares.

En palabras de Eneko, una desaparición es como si nunca hubiese existido, pero, por otro lado, te obliga emocionalmente a buscarle siempre y a saber qué ocurrió.

¿Qué reacción ha tenido Eneko después de ver la película?

El hilo conductor es la búsqueda de la familia representada en Eneko, y por eso es nuestro protagonista. Eneko ha sido honesto y generoso en sus declaraciones. Por eso, para nosotros era muy importante que él y su familia se sintiesen cómodos en el rodaje.

Está muy contento de que, con la fuerza que transmite un audiovisual, pueda contarse su historia y que se vea representado en las imágenes.

¿Qué tono habéis querido dar al documental? ¿Cómo mezcla los testimonios más técnicos sobre la desaparición con la emotividad de una familia que ve negado su duelo?

Nuestro documental no es un reportaje periodístico. Sabemos y contamos lo que la familia ha creído siempre, con sus certezas e incertidumbres.

Narra los hechos desde la óptica de Eneko y acompaña a la familia en lo que han vivido en estos 41 años de búsqueda.

¿Os habéis puesto en contacto con representantes policiales o judiciales españoles y franceses para que expliquen sus posiciones ante el caso y su deficiente investigación? ¿Qué reacciones os habéis encontrado?

La búsqueda de la familia Etxeberria, una familia "normal" de Pamplona, les ha llevado a reunirse con la cúpula de ETA en ese momento, la Audiencia Nacional, exmiembros del Cesid… Y desde esa óptica familiar, vamos encontrándonos con estas personas que cuentan lo que saben.

¿Qué crees que debería ocurrir para que finalmente se dé por cerrada la investigación sobre la desaparición forzada de José Miguel Etxeberria y se encuentre su cuerpo? ¿Qué esperanzas existen hoy en día de que el volante deje de pasar de generación en generación?

Es un tema de voluntad política. Ahora se está estudiando reformar la ley franquista de secretos oficiales que permite no abrir nunca la documentación que exista de este caso.

Se plantea si hacerlo en 25 años, en 50 e incluso nunca. Esto no puede ser. No puede ocurrir como con la documentación e historia de la Guerra Civil. Esto tenemos que conocerlo ahora para no pasárselo a la siguiente generación.

"Maixabel", "Heltzear", "Patria", "Caminho longe", "Jo ta ke", "Non dago Mikel?", "Soinujolearen semea"… El cine está sirviendo de plataforma para cada vez más trabajos con el conflicto vasco como marco. ¿Qué papel creéis que tiene la creación audiovisual como testigo de nuestro pasado?

El audiovisual permite transmitir una emoción y una cercanía con la historia y los y las protagonistas que resulta más difícil en otros medios.

Los audiovisuales permiten escuchar, ver y sentir a las personas que vivieron esos hechos.

¿Qué futuro le deseáis a la película? ¿Qué os gustaría que generara?

Esperamos que aporte luz a ese gran puzle sobre el relato del conflicto vasco que se está construyendo.

A corto plazo, esperamos que permita que esta historia sobre la desaparición forzada de Jose Miguel Etxeberria no se diluya en la niebla de la desmemoria; y a medio plazo que mueva conciencias y resortes para que alguien diga "esta familia ya ha sufrido bastante" y cuente lo que sepa sobre lo ocurrido y sobre donde está el cuerpo de Naparra.

La película se podrá ver la semana de su estreno en las siguientes localidades: Madrid (Golem), San Sebastián (Trueba), Bilbao (Golem), Vitoria-Gasteiz (Yelmo Boulevard), Pamplona (Golem Yamaguchi), Barakaldo (Yelmo Megapark), Girona (Albeniz).