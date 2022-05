Cine Cine vasco La producción vasca "Unicorn Wars" competirá en el mayor festival de animación del mundo EITB MEDIA Publicado: 03/05/2022 20:39 (UTC+2) Última actualización: 03/05/2022 20:39 (UTC+2) El Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy se celeberará del 13 al 18 de junio. Escuchar la página Escuchar la página

El largometraje Unicorn Wars, del director Alberto Vázquez y la productora vasca UniKo, competirá en la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, el mayor festival de animación del mundo. El evento tendrá lugar del 13 al 18 de junio y esta será su 46ª edición.

La cinta cuenta la batalla a muerte entre dos osos de peluche fanáticos de la religión y unos unicornios ecologistas. Esta historia apocalíptica con un mensaje antibélico mezcla el género bélico, con el humor y la fantasía.

La producción vasca competirá con los siguientes largometrajes en la sección oficial:

