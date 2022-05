Cine Rodaje Loreto Mauleón protagoniza "La quietud de la tormenta", primer largometraje de Alberto Gastesi N. V. | EITB Media Publicado: 04/05/2022 13:36 (UTC+2) Última actualización: 04/05/2022 13:36 (UTC+2) La película, filmada en euskera y castellano, concluirá su rodaje en junio en San Sebastián, y su estreno está previsto para este otoño. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Loreto Mauleón, protagonista de "La quietud en la tormenta" Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Loreto Mauleon da "Gelditasuna ekaitzean" Alberto Gastesiren lehen film luzearen protagonista

La actriz Loreto Mauleón protagoniza "La quietud en la tormenta", ópera prima del donostiarra Alberto Gastesi, que concluirá su rodaje en junio en San Sebastián tras haberse filmado ya una primera parte en el mes de abril.

El filme explora una historia de amor, la de una pareja cuyos caminos se separaron y que vuelve a encontrarse años después, según han explicado desde la productora responsable del proyecto, la donostiarra Vidania Films.

"La quietud en la tormenta (Gelditasuna ekaitzean)" será una pelicula de 85 minutos, en blanco y negro y en formato 4:3, filmada en euskera y castellano.

"Habla de gente de una generación que no encuentra un lugar y que no se permite un relato, una forma de desencanto compartido aquí entre dos extraños que en realidad no lo son tanto: dos vidas que se encuentran en el presente pero que se cruzaron antes también, de forma fugaz", explica el realizador Alberto Gastesi, nacido en 1985, que prepara ya su segundo largometraje, "Singular".

Son también parte del equipo del filme Esteban Ramos (director de fotografía), Itziar Otxoa (directora de producción) Alejandra Arróspide (dirección artística), Andrea Sáenz Pereiro (sonido), Jaione Daubagna (ayudante de dirección), Loinaz Jauregui (productora), Iona Lacunza (responsable de vestuario), Kizkitza Retegui (maquillaje) y Olga Cruz (peluquería).

El estreno de "La quietud en la tormenta", que cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, está previsto para otoño de este año.