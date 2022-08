Cine óbito Muere Olivia Newton-John, estrella eterna de "Grease" EITB Media Publicado: 08/08/2022 21:38 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2022 21:56 (UTC+2) La actriz y cantante ha fallecido a los 73 años. Escuchar la página Escuchar la página

La actriz y cantante Olivia Newton-John ha muerto este lunes a los 73 años en su casa del sur de California, según ha informado su marido, John Easterling, en sus redes sociales.

"Olivia ha sido un símbolo para el triunfo y la esperanza durante más de 30 años, en los que ha compartido su experiencia con el cáncer de mama", ha indicado el esposo, que ha pedido que "en lugar de flores" los interesados envíen donaciones a la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer.

Aunque Newton-John (Reino Unido, 1948) desarrolló su carrera en el mundo del espectáculo como cantante, con éxitos como "If Not for You", "Let Me Be There" y "Have You Never Been Mellow", su nombre quedó inmortalizado en Hollywood al protagonizar junto a John Travolta el musical "Grease".