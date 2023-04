Cine Festivales Zinebi mostrará cortometrajes vascos en Alemania N. V. | EITB Media Publicado: 27/04/2023 11:56 (UTC+2) Última actualización: 27/04/2023 12:11 (UTC+2) El festival bilbaíno programará una selección de cortos vascos de los últimos diez años en la 69ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen (Alemania) Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

'No hay nada más moderno que envejecer', de Sra Polaroiska (2018), será una de las películas Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Zinebik euskal film laburrak erakutsiko ditu Alemanian

El Festival Internacional de Cortometrajes y Cine Documental de Bilbao, Zinebi, presentará entre el 27 y el 29 de abril una selección de cortometrajes de los últimos diez años en la 69ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Oberhausen, en Alemania), bajo el título 'Focus Basque Country: Heterogeneous Landscapes'.

Se podrán ver, por tanto, 18 cortometrajes documentales, de ficción, animados y experimentales: 'Amore d'inverno' (Isabel Herguera, 2015), 'Ancora lucciole' (Maria Elorza, 2018), 'Areka' (Atxur Animazio Taldea, 2017), 'Ehiza' (Hauazkena Animazio Taldea, 2020), 'Hemen. Gaur. Berriz' (Aitor Gametxo, 2020), 'Ikusleak' (Jesús María Palacios, 2018), 'In ictu oculi' (Jorge Moneo Quintana, 2020), 'Inner Outer Space' (Laida Lertxundi, 2021)' e 'It Is All Right Here' (Teresa Sendagorta, 2018).

Además, también proyectarán 'Love Needs Time to Kill' (Txuspo Poyo, 2021), 'Lursaguak' (Izibene Oñederra, 2019), 'Luz a la deriva' (Iñigo Salaberria, 2015), 'Montes Bocineros' (Juan Pablo Ordúñez, MawatreS, 2014), 'No hay nada más moderno que envejecer' (Sra. Polaroiska, 2018), 'Plágan' (Koldo Almandoz, 2017), 'Soroa' (Asier Altuna, 2014), 'Variaciones de Winterreise' (Inés García, 2018) y '592 metroz goiti' (Maddi Barber, 2018).

El de Oberhausen es el festival de cortometrajes más veterano de la historia, y han presentado sus trabajos en el mismo cineastas como Martin Scorsese, Chris Marker, Krzysztof Kieslowski, Agnès Varda, Lindsay Anderson, Chantal Akerman y George Lucas.