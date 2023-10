Cine Del 10 al 17 de noviembre Zinebi exhibirá 128 películas y premiará al periodista Félix Linares EITB MEDIA Publicado: 23/10/2023 13:24 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2023 13:28 (UTC+2) El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, que arrancará el 10 de noviembre, ha presentado la programación completa de la 65 edición del certamen. El actor Eneko Sagardoy se estrenará como director con "Betiko gaua". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El periodista Félix Linares Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje Zinebi de Bilbao, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, iniciará una nueva edición el viernes 10 de noviembre con la gala de inauguración dirigida por La Dramática Errante (Ane Pikaza y María Goiricelaya), que también se hará cargo, del acto de clausura en el que se entregarán los premios de la 65 edición del certamen.

La programación completa se ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Bilbao, en una comparecencia en la que han participado el Concejal de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, Gonzalo Olabarria, el Consejero de Cultura y Política Lingüística y Portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, y la directora de Zinebi, Vanesa Fernández Guerra.

En total, participarán 128 películas procedentes de 43 estados. Más de la mitad de las películas presentadas son estrenos en el Estado español, y más de la mitad han sido dirigidas por mujeres.

Sección oficial

Las proyecciones de ZINEBI se agrupan en dos partes: sección oficial (que incluye los dos concursos internacionales) y otras proyecciones. Dentro de la sección oficial, presenta una selección de 58 películas procedentes de 35 estados que son riguroso estreno en el Estado. Entre ellas cabe destacar siete producciones (o coproducciones) vascas que se proyectarán al final de la gala de inauguración del Festival: Agrio (David Pérez Sañudo, 2023), Betiko gaua (Eneko Sagardoy, 2023), In a Nearby Field (Laida Lertxundi y Ren Ebel, 2023), Memories of an Empty House (Bruno Carnide, 2023), La mujer ilustrada (Isabel Herguera, 2023), Todo lo cubre la sal (Joana Moya, 2023) y Ximinoa (Itziar Leemans, 2023).

El otro concurso de la sección oficial es el de largometraje opera prima ZIFF – Zinebi First Film, en el que competirán nueve largometrajes procedentes de 10 estados; entre ellas se encuentra la producción vasca Zarata, dirigida por Tamara García Iglesias.

Premios Mikeldi de Honor

Como viene ocurriendo desde hace más de veinte ediciones, Zinebi reconoce la trayectoria profesional y artística de algunos nombres relevantes del cine contemporáneo. En esta 65 edición, el festival otorga estos galardones a dos cineastas –Frederick Wiseman y Rita Azevedo Gomes- y al periodista y crítico de cine Félix Linares.

Zinebi dará a conocer su palmarés el 17 de noviembre.

Entradas

Para las proyecciones en el Auditorio de Azkuna Zentroa y los Cines Gólem Alhóndiga se podrán adquirir entradas individuales (4,50 euros) y bonos de 10 sesiones (35 euros) a partir del 5 de noviembre en las taquillas de Gólem.

Además, y como novedad este año, extenderá sus proyecciones a la plataforma digital gratuita de EITB Primeran, que pondrá a disposición de toda la ciudadanía una selección de películas de producción vasca que han sido proyectadas en pasadas ediciones del Festival.