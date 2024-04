Cine 3-11 de mayo El festival Fant está listo para celebrar su 30º aniversario N. V. | EITB Media Publicado: 18/04/2024 14:35 (UTC+2) Última actualización: 18/04/2024 14:46 (UTC+2) El Festival de Cine Fantástico de Bilbao premiará en su trigésima edición a los cineastas Pedro Olea y Lamberto Bava, el actor Javier Bonet y el productor bilbaíno Iván Miñambres. Escuchar la página Escuchar la página

"Moscas", de Aritz Moreno, competirá en la Sección Oficial Whatsapp

Euskaraz irakurri: 30. urtebetetzerako prest da Fant jaialdia

El próximo 3 de mayo el thriller psicológico dirigido por Laura Alvear "La mujer dormida" y la proyección de 13 cortometrajes vascos abrirán la trigésima edición del Fant, festival de cine fantástico de Bilbao, que cerrará una semana después la película "Late night with the devil", de Cameron Cairnes y Colin Cairnes.

Para comenzar con fuerza, en la propia sesión de inauguración, en el teatro Campos Elíseos, el actor español Javier Botet ("Rec", "El renacido", "Alien: Covenant", "It"…) y el productor portugalujo Iván Miñambres ("Birdboy", "Unicorn Wars", "El sueño de la sultana"…) recibirán el premio Fant de Honor.

Por su parte, en la gala de clausura el 10 de mayo en la Sala BBK, recogerán el premio Estrella del Fantástico el cineasta bilbaíno Pedro Olea y el director, productor y guionista italiano Lamberto Bava.

Además, se dará el premio Fantrobia, que reconoce a una figura emergente dentro del género, a la directora y guionista francesa Céline Rouzet.

Sección Oficial

18 largometrajes buscarán en la Sección Oficial los premios FANT 2024 al mejor largometraje, al mejor guion y a la dirección más innovadora, entre ellos "Moscas", del donostiarra Aritz Moreno, ´"Deviant", producción vasca dirigida por el catalán Daniel M. Caneiro.

En el apartado de cortometrajes, se proyectarán 22 películas, trece de ellas vascas y cuatro en euskera: laburren atalean, berriz, 22 lan proiektatuko dituzte, tartean 13 euskal pelikula, horietako lau euskaraz: "Betiko gaua" (2023, Eneko Sagardoy); "Betizu buru" (2023, Kim Maiteny); "Conej Steps out" (2023, Pablo Rio); "Deadly Draw" (2023, Nitya López); "Europa" (2023, Ekain Irigoien); "Extrema grave" (2023, Lorenzo Ayuso); "Feminancy" (2023, Uxuri Etxegia Etxebeste); "Hado" (2023, Rubi Rock); "Jende arrotza" (2023, Imanol Ortiz López); "Nada de nada" (2023, Gastón Haag); "Ni lobos ni corderos" (2024, José Luis Acosta); "To bird or not to bird" (2023, Martín Romero); y "Txotxongiloa" (2023, Sonia Estévez).

En esta trigésima edición del festival, once largometrajes y tres de las proyecciones de cortometrajes contarán con subtítulos bilingües en euskera y castellano.