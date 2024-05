Cine Festival de Cannes Cine, denuncias y la sombra de una huelga, en Cannes N. V. | EITB Media Publicado: 14/05/2024 09:00 (UTC+2) Última actualización: 14/05/2024 09:00 (UTC+2) "Tasio", de Montxo Armendariz, se podrá ver el 15 de mayo en el gran festival francés, en una copia restaurada por la Filmoteca Vasca. Escuchar la página Escuchar la página

Hoy, 14 de mayo, comienza la 77ª edición del Festival de Cine de Cannes, que desvelará su palmarés el día 25. La programación oficial del festival ofrece mucho de lo que hablar: Francis Ford Coppola regresa a la competición 45 años después de llevarse la Palma de Oro con Apocalypse Now; Meryl Streep, George Lucas y los estudios de animación Ghibli, de Hayao Miyazaki, recibirán la Palma de Honor; la sección Cannes Classics programará Tasio en el cuarenta aniversario de la película; y buscan la Palma de Oro, entre otros directores y directoras, Sean Baker, Jacques Audiard, Yorgos Lanthimos, Andrea Arnold, Paolo Sorrentino, David Cronenberg.

Además de todos ellos y ellas, también estarán en Cannes defendiendo sus últimos trabajos Emma Stone, Chris Hemsworth, Anya Taylor-Joy, Jacob Elordi, Adam Driver, Selena Gómez, la próxima premio Donostia del Zinemaldia Cate Blanchett, Dustin Hoffman, Shia LaBeouf, Demi Moore, Margaret Qualley o Dennis Quaid.

No obstante, al menos antes de que las proyecciones comiencen otros temas han monopolizado las conversaciones sobre el festival: los rumores sobre una nueva ola de denuncias contra los abusos sobre mujeres en el cine y la posibilidad de huelga por parte de distintos colectivos -desde proyeccionistas a encargados de comunicación- por la precariedad de sus condiciones y por el endurecimiento de las condiciones de acceso al paro decidido por el Gobierno francés.

La prensa francesa especula desde hace semanas con la probable aparición de una lista de diez grandes nombres del celuloide francés acusados por mujeres que podría desvelarse durante el curso del Festival.



Al margen de esas especulaciones, la denuncia de la situación de las mujeres en la industria del cine tendrá un lugar protagonista con seguridad en esta edición por el estreno del corto Moi aussi ('Yo también'), dirigido por la actriz Judith Godrèche, dentro de la sección 'Un Certain Regard' (Una cierta mirada).



Godrèche se ha convertido en la gran embajadora de la lucha contra los abusos a las mujeres y a los niños en el medio cinematográfico en Francia después de revelar, a comienzos de este año, que los directores Benoît Jacquot y Jacques Doillon abusaron de ella a finales de los ochenta, cuando era adolescente.

Además, el cineasta iraní Mohammad Rasoulof, que presenta en la Sección Oficial la película The seed of the sacred fig, ha anunciado que ha huido del país sin permiso de las autoridades y ha llegado a Europa "hace unos días, lo que le abre la posibilidad de estar en Cannes.

El realizador fue condenado a ocho años de prisión, latigazos y la confiscación de sus propiedades por el delito de "colusión con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país".



Rasoulof, ganador del Oso de Oro de Berlín con 'La vida de los demás' en 2020, ha tenido numerosos problemas con las autoridades del país y ha sido condenado a penas de prisión en dos ocasiones. A pesar de todo, ha asegurado en sus redes "estoy vivo para narrar...".

Tasio

La película Tasio, que Montxo Armendáriz dirigió en 1984, se verá restaurada, en formato digital y resolución 4K, en el Festival de Cannes, dentro de su sección Cannes Classics el próximo 15 de mayo.