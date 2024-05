Cine 13ª edición La Caravana de Cine realizado por Mujeres lucha en Bilbao por romper techos de cristal N. V. | EITB Media Publicado: 27/05/2024 09:12 (UTC+2) Última actualización: 27/05/2024 09:25 (UTC+2) Azkuna Zentroa acoge entre el 27 y el 31 de mayo la 13ª edición del festival de cine social. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Zinemagileen Artean proyectará "Phantom youth", de la cineasta kosovar Luàna Bajrami Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Zinemagileen Artean zinema zikloak kristalezko sabaiak apurtu nahi ditu Bilbon

Zinemagileen Artean, Caravana de Cine realizado por Mujeres, celebra su 13ª edición en Azkuna Zentroa de Bilbao entre los días 27 y 31 de mayo. La muestra itinerante quiere romper el techo de cristal del cine social realizado por mujeres.

En esta 13ª edición se abrirá con la presencia de la directora palestina Lina Soualem y su premiado documental Bye Bye Tiberias, que refleja el turbulento destino de las mujeres palestinas de su familia. También se proyectará, el martes 28 de mayo, Phantom youth, la historia narrada por la directora kosovar Luàna Bajrami: un retrato de la juventud kosovar en los años 2000, con chicas y chicos universitarios buscando su identidad en un país a punto de independizarse; antes, se podrá ver el cortometraje Zaintzen duten emakume baserritarrak.

La directora holandesa Tessa Leuwsha trae a Bilbao el miércoles Mother Suriname, un documental inspirado en su abuela, la historia de una lavandera que creció como esclava doméstica después de que sus padres, una madre blanca y un padre negro, la dieran en adopción en la ex colonia holandesa de Surinam. El jueves, la cineasta y guionista marroquí Asmae El Moudir plantea una historia satírica y conmovedora que saca a la luz la fatídica noche de los Motines de Subsistencia de Marruecos en 1981: The moter of all lies.

Finalmente, la directora francesa Léa Fehner mostrará el viernes en Sages-femmes los desafíos hospitalarios de dos matronas en una Francia con un sistema de atención sanitaria deficiente y cargado de problemas.