Diecisiete producciones vascas participarán en la 70ª edición del Festival de San Sebastián O. P. | EITB Media Publicado: 26/08/2022 12:01 (UTC+2) Última actualización: 26/08/2022 12:05 (UTC+2) Diez producciones optarán este año al Premio Irizar al Cine Vasco. EITB estará presente este año a través de su participación en una decena de películas. Además, este año ETB emitirá por primera vez la Gala del Cine Vasco, en ETB1, además de la habitual Gala EITB.

Diecisiete películas –trece largometrajes y cuatro cortos– conforman la participación vasca de la 70ª edición del Festival de San Sebastián, repartida entre Sección Oficial, New Directors, Zabaltegi-Tabakalera, Nest, Zinemira y las galas de Cine Vasco y EITB. De estas 17 producciones, en total serán diez las producciones que competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco, premio de 20 000 euros que se otorga a la productora o productoras de la película premiada.

La sección Zinemira acogera este año siete películas, de las cuales cuatro optarán al Premio Irizar: de El vasco / Dear Grandma, de Jabi Elortegi (Bermeo, 1969), que se proyectará en la gala de inauguración; My Way Out, de Izaskun Arandia (Tolosa, 1972); Gesto de Xuban Intxautsi (Donostia, 1980); y Karpeta Urdinak / Blue Files (Carpetas azules), de Ander Iriarte (Oiartzun, 1986).

Otras tres películas completarán la programación de Zinemira, fuera de concurso por haberse estrenado antes de sus pases en San Sebastián: Cinco lobitos / Lullaby, de Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978), película que se ofrecerá ; 918 gau / 918 Nights (918 noches), de Arantza Santesteban (Pamplona, 1979); y Bi arnas, de Jon Mikel Fernández Elorza (San Sebastián, 1983).

Además, competirán también por el Premio Irizar al Cine Vasco dos películas ya anunciadas en la Sección Oficial -Suro, de Mikel Gurrea (San Sebastián, 1985), y La consagración de la primavera / The Rite of Spring, de Fernando Franco (Sevilla, 1976)-, una de New Directors -A los libros y a las mujeres canto / To Books and Women I Sing, de Maria Elorza (Vitoria-Gasteiz, 1988)- y Black is Beltza II: Ainhoa, de Fermin Muguruza, que se estrenará en el Velódromo.

El martes día 20 de septiembre el Teatro Victoria Eugenia acogerá la Gala del Cine Vasco que será emitida en ETB1, en la que se estrenará Gelditasuna ekaitzean / Stillness in the Storm (La quietud en la tormenta), la ópera prima de Alberto Gastesi (San Sebastián, 1985).

Un día después se celebrará en el mismo lugar la Gala EITB, donde se presentará Kepa Junkera berpiztu / Kepa Junkera Como to Life Again (Kepa Junkera renacer) de Fermin Aio (Algorta, 1973). Ambas producciones optarán al premio Irizar.

Otras dos producciones competirán en la sección Zabaltegi-Tabakalera, se trata de dos cortometrajes del programa Kimuak: Hirugarren koadernoa / The Third Notebook (El tercer cuaderno), de Lur Olaizola y Cuerdas / Chords, de Estibaliz Urresola.

Por primera vez en Nest, la competición de cortometrajes de estudiantes de cine, dos producciones vascas en euskera se disputarán el Premio Nest: Erro bi, de Nagore Muriel Letamendia (Villabona, 2000), de UPV/EHU; y Noizko basoa / When Does a Forest Begin (Cuando el bosque), de Mikele Landa Eiguren (Bilbao, 1995), de Elías Querejeta Zine Eskola.

Aunque no se proyecten en una sala de cine, habrá otras producciones vascas en el Festival, en fase de proyecto, las películas que serán. Así, conviven el proyecto de Helena Taberna Nosotros, en el Foro de Coproducción Europa-América Latina; Karmele, de Asier Altuna, Una ballena / A Whale, de Pablo Hernando Esquisabel, y Baleazaleak / Whalemen (At the Ends of the Earth) (Balleneros, en los confines de la tierra), de Baltasar Kormákur, que participarán en el primer encuentro entre inversores e inversoras y representantes de talento internacionales y productoras locales en el marco de la iniciativa Spanish Screenings; e Irati Gorostidi presentará su proyecto Anekumen, desarrollado en las residencias de Ikusmira Berriak, ante representantes de la industria cinematográfica.

Participación de EITB

Eitb participa en esta edición del Zinemaldia con la participación en una decena de películas: El vasco, Gesto, Cinco Lobitos, 918 Gau, Kepa Junkera Berpiztu, Suro, La consagración de la primavera, A los libros y a las mujeres canto, Hirugarren Koadernoa, Cuerdas y Black is Beltza II: Ainhoa.

Además, EITB ofrecerá este año por primera vez la Gala del Cine Vasco, que se emitirá en ETB1 así como la ya habitual Gala EITB, presentada esta vez por Aitziber Garmendia y Jon Plazaola. En esta gala, que contará con la actuación de la cantante Izaro, se hará entrega de dos de los premios del festival: el Premio Zinemira y el Premio Euskal Gidoigileen Elkartea.